快訊

羅志祥傳今晚21:45分 自上海返台過母親節

后豐大橋女老師命案再翻盤 男友無罪遭最高院撤銷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家長憂學校查足跡小孩被標籤 林佳龍：將推1968防疫遊

聯合報 / 記者雷光涵/台北即時報導
交通部長林佳龍說，觀光局已規畫疫情告一段落後，挑選被標籤化的景點，推動1968App的防疫旅遊。記者曾吉松／攝影
交通部長林佳龍說，觀光局已規畫疫情告一段落後，挑選被標籤化的景點，推動1968App的防疫旅遊。記者曾吉松／攝影

有縣市首長反映，列在高公局1968App熱點的景點造成遊客不敢來，交通部長林佳龍今天表示，觀光局已規畫疫情告一段落後，挑選被標籤化的景點，推動1968App的防疫旅遊。

林佳龍今天前往中華民國計程車駕駛員工會全聯會舉辦的培訓課程勉勵計程車駕駛，接受媒體聯訪被問及，有的學校會於連假以後，要求家長申報國內旅遊史、是否曾前往1968App的景點，造成出遊的壓力。

林佳龍說，1968App是解決在清明連假期間，發布的細胞簡訊衝擊太大的問題，1968提供有用資訊，讓民眾安心出門，反而是非常正面。

他說，指揮中心與各縣市政府已在討論增減哪些熱點。另一方面，觀光局在規畫，針對被標籤化、被誤會的景點，推動1968的防疫旅遊，利用非假日、非尖峰時間，做好人車分流出遊。

所謂的防疫旅遊是指振興國旅的第一階段，由觀光業者自行前往各景點踩線。林佳龍說，希望能帶來點火的效果，順便體檢各個景點，預計有一至三個月。至於第二階段為擴大國旅，為一般民眾的安心旅遊，「保持彈性隨時可上路」。他說，已經盤點了40億元可以補助國旅，若民眾在疫情趨緩以後，非常熱情恢復國內旅遊，此子彈將予以保留。

至於雙鐵的防疫措施鬆綁，林佳龍說，會逐漸取消梅花座畫位、開始賣站票及供應飲料等。至於戴口罩及量體溫的規定為全國一致性規定，由中央流行疫情指揮中心決定。會不會在6月的端午節前鬆綁，林佳龍說，大家做好防疫工作，保持社交距離的話，看起來復甦時間點不遠。

1968 林佳龍 疫情

延伸閱讀

計程車司機紓困 林佳龍：每人6萬補貼

有無接獲蔡英文徵詢留任？ 林佳龍：尊重總統的宣布

環島只要6小時！交部砸3千萬啟動「東部快鐵」可行性研究

因應疫情趨緩 交通部規劃台高鐵等交通運輸逐漸鬆綁

相關新聞

快加油！各國陸續解封 國內油價下周恐大漲2元

由於全球新冠肺炎疫情趨緩，各國陸續規劃解除封城，根據中油油價機制計算，國內油價下周漲幅相當大，預估下周汽、柴油零售價格每...

家長憂學校查足跡小孩被標籤 林佳龍：將推1968防疫遊

有縣市首長反映，列在高公局1968App熱點的景點造成遊客不敢來，交通部長林佳龍今天表示，觀光局已規畫疫情告一段落後，挑...

台灣防疫打響名號 美國旅遊雜誌推薦醫療觀光

台灣防疫表現亮眼，獲得國際注目，美國旅遊雜誌「環旅世界」報導，台灣擁有傑出的醫療人才與先進技術，是未來西方旅客從事醫療觀...

找回一夜好眠馬上學 甩開疫情紛擾助你安心入睡

疫情掀起全球失業潮，焦慮、擔心感染、恐慌無薪假的情緒和壓力，造成許多人失眠。《alive》邀請睡眠專家團傳授30招，丟掉安眠藥，重建生活習慣。找回，一夜好眠。

冠狀世代 90後意見領袖張志祺：被迫失業、停課的他們 更難取得認可

全球許多年輕人因疫情被迫停課和失業，國際媒體提出警訊，這將造就社交笨拙、內心極度不安的「冠狀世代」（Generation Corona）。美國《大西洋月刊》指出，年輕人財務潰堤、社交生活被顛覆，「他們永遠不知道未來會發生什麼變化。」

全台都好熱！中南部4縣市亮橙色燈號 高溫上看36度

中央氣象局發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後南投縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度...

晴朗炎熱 吳德榮：周日晚梅雨季第一道移動性鋒面南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周日白天暖氣團逐日增強，各地晴朗炎熱；今明...

疫情到現在都沒排過口罩酒精？ 網友問：怎麼撐過來

新冠肺炎疫情開始至今已經五個月，雖然一開始因為防疫物資缺乏而有各種排隊購買之亂，但現在已逐漸穩定。有人回憶起一開始的混亂，說自己因為不愛排隊「從來沒有排過口罩、酒精、衛生紙」，想問有沒有人和他一樣，大家又是如何度過的？引發網友熱烈討論。

病友協會研究：六成乳癌患者 因新冠使療程受影響

中華民國乳癌病友協會在母親節前夕，針對疫情進行「2020年新冠肺炎乳癌病友就醫及生活影響調查」，共回收604份乳癌病友意...

還會再減？1968台南27景點變18景點 黃偉哲：磋商中

交通部1968熱門景點引起地方政府反彈要求交通部減少，台南市長黃偉哲今天表示，他沒有說台南27景點要砍半，是很多民眾、景...

路上遇到精神病患怎麼辦？精神科護理師教你這麼做

鐵路刺警社會案件引發的關注及爭議，引起曾在精神科急性病房工作的我，一些關於真實臨床情境的延伸思考。不妨想想：假設同樣的場景，換到了鐵路火車現場，這時我們會怎麼做？我們應該怎麼做呢？

隨身水瓶、手鍊、友善商店互助 失智者在外防走失利器

5月至今，一周內三總就已接獲三名失智症患者，因中暑路倒而被民眾通報送醫，讓人擔心其安危。台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，...

熱門新聞

快加油！各國陸續解封 國內油價下周恐漲1.9元

7-11限時3天「CITY CAFE大杯美式咖啡買7送7」限量10萬組！精品咖啡館推4款絕美漸層系冰飲

快抬頭看！今年最後一顆「超級月亮」今晚現身

這生只留特別位子給妳！愛上後最死心塌地的5星座男

交通部國旅振興三階段曝光 團體遊擬最高補助3萬元

環島只要6小時！交部砸3千萬啟動「東部快鐵」可行性研究

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。