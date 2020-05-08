家長憂學校查足跡小孩被標籤 林佳龍：將推1968防疫遊

有縣市首長反映，列在高公局1968App熱點的景點造成遊客不敢來，交通部長林佳龍今天表示，觀光局已規畫疫情告一段落後，挑選被標籤化的景點，推動1968App的防疫旅遊。

林佳龍今天前往中華民國計程車駕駛員工會全聯會舉辦的培訓課程勉勵計程車駕駛，接受媒體聯訪被問及，有的學校會於連假以後，要求家長申報國內旅遊史、是否曾前往1968App的景點，造成出遊的壓力。

林佳龍說，1968App是解決在清明連假期間，發布的細胞簡訊衝擊太大的問題，1968提供有用資訊，讓民眾安心出門，反而是非常正面。

他說，指揮中心與各縣市政府已在討論增減哪些熱點。另一方面，觀光局在規畫，針對被標籤化、被誤會的景點，推動1968的防疫旅遊，利用非假日、非尖峰時間，做好人車分流出遊。

所謂的防疫旅遊是指振興國旅的第一階段，由觀光業者自行前往各景點踩線。林佳龍說，希望能帶來點火的效果，順便體檢各個景點，預計有一至三個月。至於第二階段為擴大國旅，為一般民眾的安心旅遊，「保持彈性隨時可上路」。他說，已經盤點了40億元可以補助國旅，若民眾在疫情趨緩以後，非常熱情恢復國內旅遊，此子彈將予以保留。

至於雙鐵的防疫措施鬆綁，林佳龍說，會逐漸取消梅花座畫位、開始賣站票及供應飲料等。至於戴口罩及量體溫的規定為全國一致性規定，由中央流行疫情指揮中心決定。會不會在6月的端午節前鬆綁，林佳龍說，大家做好防疫工作，保持社交距離的話，看起來復甦時間點不遠。