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隨身水瓶、手鍊、友善商店互助 失智者在外防走失利器

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
家屬應留意家中長者疾病、體型、藥物等三危險因子，以免在外因過熱而體力不支，形成中暑危機。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
家屬應留意家中長者疾病、體型、藥物等三危險因子，以免在外因過熱而體力不支，形成中暑危機。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

5月至今，一周內三總就已接獲三名失智症患者，因中暑路倒而被民眾通報送醫，讓人擔心其安危。台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，家屬可在患者身上放置水瓶、配戴愛心手鍊、縫上愛心布標、每天拍照等方式，以免患者若真走失時，也能較快尋獲。

湯麗玉說，無論天冷、天熱時協會都很擔心，因患者在外都有可能凍傷或失溫可能；而失智症患者無論輕中重度，往往自身不知道要補充水分，而體內缺水會導致電解質不平衡，認知功能會更差；她建議家屬可在其身上放瓶水，並隨時叮嚀喝水、讓患者養成喝水習慣，即使家屬未陪同或在外走失時，短期內不會有過熱中暑問題。

湯麗玉說，患者身上也可申請配戴愛的手鍊（上面有編號）、或將愛心布標縫在長輩常穿的衣服、背包、帽子上，顯示相關連絡資訊，以利警察或路人辨識及協助。

湯麗玉說，家屬若無法時時刻刻陪同外出時，建議也可向鄰近社區商家告知，設置杯水、椅子等簡易物品，若發現有民眾走路緩慢、搖晃、眼神不對等情形，可給予幫助或留下歇息，如同友善商店概念，來減低家中長者走失甚至中暑風險。

湯麗玉也說，新冠肺炎至今，大多數人皆採取「減少出門」的措施，但按照失智症罹患的風險來看，社交互動減少，確實會增加罹患失智症的風險，近期曾有患者家屬反應，在防疫期間，長輩的認知功能明顯退化。或許這是未來疫情轉好時，應後續進行觀察部分。

失智症 患者 中暑

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