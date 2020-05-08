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一周內三失智長者中暑 醫籲家屬應留意三危險因子

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
最近天氣明顯變熱，民眾注意新冠肺炎之餘，也應小心中暑所導致嚴重病變。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
最近天氣明顯變熱，民眾注意新冠肺炎之餘，也應小心中暑所導致嚴重病變。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

新冠肺炎雖部分國家轉緩但仍未歇，雖國外有學者表示，天氣轉暖後疫情可能就會緩和，但有醫師呼籲，最近天氣明顯變熱，民眾注意新冠肺炎之餘，也應小心中暑所導致嚴重病變。

才剛進入5月沒幾天，三軍總醫院一周內就已接獲三名民眾（一男兩女）因中暑路倒而被民眾通報送醫，但巧合的是，三人都為失智症患者，更出現肝腎衰竭、橫紋肌溶解等情形，其中兩名患者肛溫更超過40度，所幸經治療後都已脫離險境，其中一名患者已由家屬接回家中休養。

三總中暑防治中心主任朱柏齡呼籲，夏天剛開始，大家還在熱適應期，家有認知異常長輩更要注意，別讓對方在熱天獨自外出；而無論有沒有失智症，家屬應留意家中長者疾病、體型、藥物等三危險因子，以免在外因過熱而體力不支，形成中暑危機。

朱柏齡說，5月3日周日下午陸續接獲兩名患者，都因高溫導致昏迷而被通報送醫，第一位是年約70歲男性，下午2時30分左右被送到急診，經量測肛溫高達41.7度，並出現肝腎衰竭、橫紋肌溶解情形，昏迷指數為三分，所幸經降溫、加護病房插管治療後隔天醒來。

而後詢問了解，患者過去腦部曾受傷、且因年長出現輕微失智，周日一早7時30分就離開家，沿著中山北路徒步走到內湖，七個多小時沒有進食也沒有喝水，天熱導致中暑，幸而被發現送醫。

另一名因昏迷送來女性為60多歲，一樣出現肝腎衰竭、橫紋肌溶解，肛溫也高達40度，但因非深度昏迷，進入急診後即清醒，並未插管；不過患者說話反覆，所幸身上有資訊聯絡家屬後，發現她有失智現象。

朱柏齡說，周三則又有一位女性失智症患者，穿毛衣、戴毛線帽出門，走失忘記回家的路，過熱路倒被發現，經救護員送到急診室治療後才逐漸恢復意識並由家屬接回。

朱柏齡提醒，失智、認知異常者是中暑高危險群，主要是患者不懂得找陰涼的地方避暑，也不記得多喝水。家中除年長者外，若有疾病患者，如慢性、精神病、皮膚曾燒傷；體型較胖、體能差會較不耐高溫；以及有使用藥物，如高血壓、利尿劑、或使用安非他命等毒品者，都要避免熱環境的傷害，勿讓其在大熱天獨自外出。

另外，民眾若在路上遇到疑似中暑者，可藉由補充水分、吹電扇、全身噴水等方式，來幫助患者及時散熱、體內降溫。

患者 失智症 中暑

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