家務不只是媽媽的責任或義務 母親節贈禮別送家事用品
後天母親節，各百貨公司、賣場大力促銷，其中包括廚具和吸塵器等用品，新北市性平CEO企鵝暖爸提醒，把家事用品當成「母親節禮物」，可能會讓媽媽額頭爆青筋或冒三條線，建議禮品要送對。市府今年因疫情停辦模範母親表揚，市長則錄製影片向610位模範母親們賀節致意。
行政院主計總處統計雙薪家庭職業婦女每天平均做家事時間達3.26小時，男性嬇有1.13小時；yes123求職網調查也顯示，職場媽媽平均每年休息時間只有3.2天，89.7％的職場媽媽每天都很焦慮，生涯規畫因家庭受限，還有一堆家事要忙，常因工作錯過陪伴小孩成長。
新北市社會局長張錦麗說，媽媽最想要的不是精美的禮物，而是「全家一起幫忙」，家事不只是媽媽們的義務和責任，而是全家人的任務，可讓媽媽有更多的時間休息，追求自我。新北市推動家務分工，希望爸爸或小孩分擔家務，讓家務成為全家人的「甜蜜負擔」。
另外，新冠肺炎疫情須避免群聚，新北市政府今年取消模範母親公開表揚，改由區長代表致贈賀禮，市長侯友宜錄製影片，祝福60位市級、550位區級模範母親及全天下的媽媽們「母親節快樂」。影片中侯友宜台語發聲，感嘆母親「顧老的、顧細漢的，還擱比誰攏晚睏，實在是辛苦啊」。
原民局和社會局也推薦原民媽媽、寄養媽媽、身障媽媽和新住民媽媽，獲獎者有溫馨感人故事。
新北市今年度市級模範母親共60位，分別是楊王樹梅、邱愛妹、吳秋霞、江張寶雲、胡徐玉梅、邵玉珍、高寶珠、陳黃美玉、李璧筠、李郭月卿、林玉昌、歐陽蔡淑貞、謝李麗雲、黃美玲、簡林盡、高秀銀、鄭李阿前、黃書禹、黃鶴、呂鄭素月、李晏婕、潘林玉竹、林柯夏、曾秀英、黃李秀娥、朱謝夢霞。
邱陳鏡妹、葛承澐、卓惠子、高沈玉蘭、林明敏、李秀凰、盧蔡玉蟬、陳招治、簡黃參、江林菜、簡葉香、陳美菊、李賴菊、林信子、蔡瓊珠、連翁碧霞、陳對妹、錢蔡貴美、林守、劉張敬、許張玉桑、陳高環、唐張明燦、張周茶、陳王麗雲、顏花、連前、吳素貞、林菊、何劉富錦、劉美姬、楊繡美、黃雅惠和陳金草。
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