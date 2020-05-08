影／右膝化膿治療4個月復工 水果媽媽：最棒母親節禮物

67歲周媽媽年輕時就靠著在市場賣水果拉拔4個孩子長大，因長期久站導致右膝罹退化性關節炎，忍痛多年，直到今年初因右膝痛到受不了，手術換人工關節，沒想到因糖尿病傷口感染、化膿2個多月，轉診到中國醫藥大學附設醫院，醫師應用3D列印模具製造含抗生素活動型骨水泥治療，待感染改善後，拆掉活動型骨水泥，並裝上新的人工關節，前後治療4個月，順利回到工作崗位，讓周媽媽開心地說「這是最棒的母親節禮物」。

中國醫藥大學附設醫院骨科部人工關節科醫師林宗立說，退化性關節炎女性比男性多，主要表現為膝蓋軟骨磨損出現疼痛，若經藥物治療、輔具矯治、針劑治療等無效，嚴重需換人工膝關，其中約2%患者（多為慢性病或免疫不全患者）會發生手術後感染。

林宗立指出，周媽媽是家裡生計支柱，每天至少站12小時，加上體重逾90公斤，右膝蓋很快就退化，今年初，右膝痛到受不了換人工關節，後因傷口感染、化膿2個多月，接受清創、抗生素治療仍未改善，經轉診到中國附醫，確診為慢性人工關節感染，合併金屬鬆脫，必須以兩階段手術進行治療。

林宗立說明，第一階段手術為拔除舊有人工關節，徹底清創，再置入含抗生素骨水泥，幫忙殺菌，待感染獲得控制，約3個月後進行第二階段手術，移除抗生素骨水泥，並且置換新的人工膝關節。

周媽媽在接受第一階段手術，置入3D列印模具製造的活動型骨水泥後，不須依賴輔具，膝關節可活動角度約0至90度，能自行使用助行器步行，三個月後，感染獲得控制，即接受第二階段膝關節重建手術，術後一個月恢復良好，順利回到工作崗位。

林宗立說，傳統的活動型骨水泥多為醫師手作或翻模，表面粗糙、結構不穩，易破裂鬆脫或關節移位脫臼，導致膝關節功能變差、療程延長、增加再重建手術的困難度，病人需再次接受手術。 含抗生素的活動型骨水泥，有助於控制感染，且膝蓋能自由活動，減少關節僵硬與肌肉萎縮，因此有利於第二階段的手術重建。