全台都好熱！中南部4縣市亮橙色燈號 高溫上看36度

中央氣象局發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後南投縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，加強注意。

氣象局說，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

橙色燈號（連續三天氣溫36度以上）：南投縣、高雄市、屏東縣、台南市。

氣象局說，今天各地為多雲到晴的天氣，北部雲量也開始減少，除東半部局部地區偶爾有短暫陣雨外，午後短暫雷陣雨範圍在西半部山區及大台北地區，屬於比較局部的降雨。

溫度方面，今天東半部高溫約28至31度，西半部高溫約33、34度，南投及南高屏近山區或河谷有局部36度以上高溫，中南部地區紫外線指數偏高，外出要做好防曬工作並多補充水分。