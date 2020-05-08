高溫炎熱 彭啟明：周日晚鋒面到周一全台有雨

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天到周日又再度回到典型有偏南風，較暖乾的空氣持續影響，各地是相當炎熱的天氣。尤其周六日在鋒面前緣，各地都會相當炎熱，中午高溫都有機會接近或超過35度以上，甚至周日中午的溫度可能更高。

下一波的變化會在周日下半天，他說，周日晚將有道鋒面開始接近北部，北部先開始會轉為不穩定的天氣，中南部可能要到下周一凌晨才會逐步變化，但整個周一全台是相當不穩定，各縣市包含中南部都有下雨機會。

他說，鋒面整體結構上，目前尚缺西南季風，整個大環境的配合，雖然架構上已經相當完整，但畢竟少了暖濕水氣的大環境提供，還不算是典型的梅雨鋒面，只能說是梅雨季5、6月兩個月內的鋒面，但還是要留意在這不穩定系統內，仍有機會伴隨小尺度不穩定發展起來的對流胞，很容易有劇烈天氣發展。

這波不穩定會延續到下周二，之後水氣會逐步減少，原來在這周位於南海的高壓也明顯轉移，整個環境會轉為偏東南風，相對之下沒像這周那麼熱，高溫仍會超過30度。

他說，不過可以觀察到太平洋高壓逐步的建立，加上靠近赤道附近的雲簇型態發展，可以看出典型夏季的天氣系統開始建立，也就是容易會有颱風發展生成。待雲簇發展、有擾動生成，至少發展為熱帶性低氣壓的趨勢後，再來看颱風預測。

未來一個月的觀察指標仍是梅雨鋒面，他說，但至少未來七至十天尚未有顯著的訊號出現，還是要看西南季風的發動，要看南亞的發展，仍有很高的不確定性。