快訊

電郵只差1字母...居家辦公 台銀洛城分行遭詐逾千萬

全台都好熱！中南部4縣市亮橙色燈號 高溫上看36度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高溫炎熱 彭啟明：周日晚鋒面到周一全台有雨

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
今天各地是相當炎熱的天氣。記者楊德宜／攝影
今天各地是相當炎熱的天氣。記者楊德宜／攝影

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天到周日又再度回到典型有偏南風，較暖乾的空氣持續影響，各地是相當炎熱的天氣。尤其周六日在鋒面前緣，各地都會相當炎熱，中午高溫都有機會接近或超過35度以上，甚至周日中午的溫度可能更高。

下一波的變化會在周日下半天，他說，周日晚將有道鋒面開始接近北部，北部先開始會轉為不穩定的天氣，中南部可能要到下周一凌晨才會逐步變化，但整個周一全台是相當不穩定，各縣市包含中南部都有下雨機會。

他說，鋒面整體結構上，目前尚缺西南季風，整個大環境的配合，雖然架構上已經相當完整，但畢竟少了暖濕水氣的大環境提供，還不算是典型的梅雨鋒面，只能說是梅雨季5、6月兩個月內的鋒面，但還是要留意在這不穩定系統內，仍有機會伴隨小尺度不穩定發展起來的對流胞，很容易有劇烈天氣發展。

這波不穩定會延續到下周二，之後水氣會逐步減少，原來在這周位於南海的高壓也明顯轉移，整個環境會轉為偏東南風，相對之下沒像這周那麼熱，高溫仍會超過30度。

他說，不過可以觀察到太平洋高壓逐步的建立，加上靠近赤道附近的雲簇型態發展，可以看出典型夏季的天氣系統開始建立，也就是容易會有颱風發展生成。待雲簇發展、有擾動生成，至少發展為熱帶性低氣壓的趨勢後，再來看颱風預測。

未來一個月的觀察指標仍是梅雨鋒面，他說，但至少未來七至十天尚未有顯著的訊號出現，還是要看西南季風的發動，要看南亞的發展，仍有很高的不確定性。

梅雨 彭啟明

延伸閱讀

彭啟明：周日母親節下半天鋒面到 全台各地有雨

彭啟明：今是立夏要涼補 留意長輩別中暑

彭啟明分析勞動節連假天氣 尚未有進入梅雨鋒面訊號

今年第一個颱風可能周末生成 彭啟明：討論路徑還太早

相關新聞

振興國旅3部曲 每團最高擬補助5萬

新冠肺炎疫情最先重創的就是觀光旅宿業，相關紓困如火如荼進行中。隨著國內疫情稍緩，為了振興旅遊，交通部觀光局也初步規畫振興旅遊三階段，可能也會搭配國旅補助。會由旅遊業者先派出踩線團推出「防疫旅遊」後，再擴大國旅推安心旅遊，擬提供自由行每房一千元、團客一人六百元等補助，最後再開放國外旅客入境。

北捷擁擠度App試行 台鐵擬恢復站票

國內持續本土零確診，中央流行疫情指揮中心啟動防疫新生活運動後，交通部除積極草擬振興國旅方案，也擬定大眾運輸解除防疫措施順序規畫，預計分四階段實施。雙鐵初期將解除社交距離管制，如恢復台鐵站票、取消座椅設置距離等；中期取消強制戴口罩、拒載發燒客、禁止飲食等；後期則是運輸單位清消作業回歸業者自行管理方式辦理，最後全面解除交通防疫措施。

晴朗炎熱 吳德榮：周日晚梅雨季第一道移動性鋒面南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周日白天暖氣團逐日增強，各地晴朗炎熱；今明...

多校取消畢旅 旅遊業盼納紓困

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，交通部正草擬振興國旅方案，但包括雙北、桃竹苗、彰化等縣市，仍陸續宣告本學期畢業旅行、校外教學、隔宿露營等活動確定取消，讓不少學生直言「很失望」。旅遊業者也抱怨，目前政策是禁止旅遊團出入境，但未禁國旅，畢旅團取消也領不到補助，盼觀光局也能提供紓困協助。

環島只要6小時！交部砸3千萬啟動「東部快鐵」可行性研究

為打造6小時環島鐵路網，交通部長林佳龍說交通部已經核定3000萬元經費，進行打造「東部快鐵（宜花東鐵路提速計畫）」的可行...

全台都好熱！中南部4縣市亮橙色燈號 高溫上看36度

中央氣象局發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後南投縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度...

疫情到現在都沒排過口罩酒精？ 網友問：怎麼撐過來

新冠肺炎疫情開始至今已經五個月，雖然一開始因為防疫物資缺乏而有各種排隊購買之亂，但現在已逐漸穩定。有人回憶起一開始的混亂，說自己因為不愛排隊「從來沒有排過口罩、酒精、衛生紙」，想問有沒有人和他一樣，大家又是如何度過的？引發網友熱烈討論。

高溫炎熱 彭啟明：周日晚鋒面到周一全台有雨

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天到周日又再度回到典型有偏南風，較暖乾的空氣持續影響，各地是相當...

微電影做公益 台灣大捐10萬元

台灣大哥大基金會第八屆「ｉ無限數位公益」的兩部公益微電影，在新冠肺炎疫情肆虐下依然發光發熱。幫助偏鄉學空手道孩子的公益影片「夢想很清楚」達成十萬點閱目標，台灣大哥大總經理林之晨昨特別致贈十萬獎金給南投縣青少年空手道推展協會，一圓其出國比賽的夢想。

玉山、雪霸各山屋 恢復原床位名額

疫情趨緩，玉山、雪霸國家公園管理處昨公告所屬山莊、山屋的床位恢復原住宿名額。玉管處會遞補山友使用原空下的床位，但排雲山莊用餐仍維持分時段、分流方式，降低風險。雪霸處表示，山友仍須做好自主管理，若有發燒、呼吸道不適、嚴重咳嗽等症狀，應停止登山活動，並盡速就醫。

她拍防疫廣告暴紅 病患跑來掛診

新冠肺炎疫情期間，中央不定時推出「防疫大作戰」衛教廣告，其中一部為輔大醫院家醫科醫師許書華拍攝，天使臉蛋加上甜美嗓音，引起網友轟動，更有人直呼「第一次把防疫廣告看完」。她昨受訪時表示，很開心大家因自己接收到防疫知識，但更希望外界注意到的是專業領域，她也示範短版洗手舞，宣導正確衛教觀念。

健康你我他／常曬太陽 吃喝都注意 用力拍背 母親竟骨折

早期，常聽到老一輩的年長者說「老倒縮」；當時，對這一詞一點都無法體認，到了自己年歲逐漸虛長，看到母親，甚至我自己也有這種現象，由於平常對健康資訊的吸收，讓我了解這是骨鬆的現象。

熱門新聞

快加油！各國陸續解封 國內油價下周恐漲1.9元

7-11限時3天「CITY CAFE大杯美式咖啡買7送7」限量10萬組！精品咖啡館推4款絕美漸層系冰飲

一般人35歲年薪70萬會很困難嗎？網友點出殘酷真相

快抬頭看！今年最後一顆「超級月亮」今晚現身

獨／防疫新生活運動雙鐵解禁規畫曝光 中期可不戴口罩

交通部國旅振興三階段曝光 團體遊擬最高補助3萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。