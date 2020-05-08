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晴朗炎熱 吳德榮：周日晚梅雨季第一道移動性鋒面南下

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
今天至周日白天暖氣團逐日增強，各地晴朗炎熱。記者楊德宜／攝影
今天至周日白天暖氣團逐日增強，各地晴朗炎熱。記者楊德宜／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周日白天暖氣團逐日增強，各地晴朗炎熱；今明兩天午後各山區有局部短暫陣雨的機率，部分鄰近的平地偶爾受影響；周日更不穩定，午後對流影響範圍擴大。今天北部22至34度、中部23至36度、南部23至36度、東部22至35度。

他表示，周日晚起至下周一梅雨季第一道移動性鋒面南下、其結構較強；各地雲量增多，轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，並有伴隨小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨的機率；各地氣溫下降、北台轉涼。

下周二各地仍有局部陣雨；但隨鋒面南移，天氣由北而南、依序降雨漸停。下周三、周四各地恢復為晴朗炎熱的天氣，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮 梅雨

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