聽新聞
test
0:00 / 0:00

北捷擁擠度App試行 台鐵擬恢復站票

聯合報 / 記者曹悅華翁浩然／台北報導
北捷研發的「車廂擁擠度即時告知功能」昨天在板南線試辦，透過「台北捷運GO」App，可讓民眾避開人多的車廂。 記者曾學仁／攝影
北捷研發的「車廂擁擠度即時告知功能」昨天在板南線試辦，透過「台北捷運GO」App，可讓民眾避開人多的車廂。 記者曾學仁／攝影

國內持續本土零確診，中央流行疫情指揮中心啟動防疫新生活運動後，交通部除積極草擬振興國旅方案，也擬定大眾運輸解除防疫措施順序規畫，預計分四階段實施。雙鐵初期將解除社交距離管制，如恢復台鐵站票、取消座椅設置距離等；中期取消強制戴口罩、拒載發燒客、禁止飲食等；後期則是運輸單位清消作業回歸業者自行管理方式辦理，最後全面解除交通防疫措施。

常往返台北花蓮的鍾小姐說，樂見解除車上禁止飲食，因為每次車程達兩小時以上，若剛好是正餐時間搭車，都要餓肚子。常搭高鐵通勤的林先生則說，即便疫情趨緩，應還是要規定戴口罩。

交通部說，部長林佳龍已指示轄下陸海空等單位，為疫情趨緩後的下一階段措施預做準備，相關方案包括逐步取消梅花座限制、恢復自由座車廂和對號座列車的站票等，讓民眾漸進式恢復正常生活。惟相關方案待各單位報部後，才會進一步向指揮中心提出研商，上路時程及階段細節尚未定案。

北捷運昨則公布自主研發的「車廂擁擠度即時告知功能」。即起在高運量板南線共四二輛列車、二五二個車廂試辦，供民眾在月台時透過「台北捷運ＧＯ」Ａｐｐ及月台電視查看，自由選擇避開較擁擠的車廂，分散車廂人潮，預計測試半年蒐集乘客意見後，評估是否擴大辦理，中運量的文湖線年底前也要測試該功能。

北捷公司副總經理黃清信說，車廂擁擠程度現分四級，綠色代表舒適、車廂內移動無阻礙；黃色普通，車廂內移動容易；橘色人略多，車內移動需側身；紅色則人多，較難移動。

疫情 北捷 口罩

延伸閱讀

影／防疫兵推時陳抗遭法辦 高市前消防員告警濫權

防疫戴口罩必備小物！「天然潤喉糖」解悶還能止乾咳

防疫居家辦公 台銀洛杉磯分行被詐騙45萬美元

賴正鎰：防疫也要拚經濟 儘速恢復兩岸經貿往來

相關新聞

環島只要6小時！交部砸3千萬啟動「東部快鐵」可行性研究

為打造6小時環島鐵路網，交通部長林佳龍說交通部已經核定3000萬元經費，進行打造「東部快鐵（宜花東鐵路提速計畫）」的可行...

快抬頭看！今年最後一顆「超級月亮」今晚現身

2020年最後一顆超級月亮今晚現身。中央氣象局表示，今年共有三次超級滿月，今天是最後一次，民眾在入夜後至明天凌晨，可抬頭...

四縣市明高溫特報 大台北地區留意空品

本周末天氣持續炎熱，中央氣象局表示，明(8)日中午前後南投縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現3...

交通部國旅振興三階段曝光 團體遊擬最高補助3萬元

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，其中又以觀光旅宿業被視為「海嘯第一排」。為了振興旅遊，交通部如今擬定振興旅遊三階段，先由旅遊業...

北捷擁擠度App試行 台鐵擬恢復站票

國內持續本土零確診，中央流行疫情指揮中心啟動防疫新生活運動後，交通部除積極草擬振興國旅方案，也擬定大眾運輸解除防疫措施順序規畫，預計分四階段實施。雙鐵初期將解除社交距離管制，如恢復台鐵站票、取消座椅設置距離等；中期取消強制戴口罩、拒載發燒客、禁止飲食等；後期則是運輸單位清消作業回歸業者自行管理方式辦理，最後全面解除交通防疫措施。

影／他自拍影片教做古早味蛋糕引回響 貓咪也成吸睛焦點

防疫期間許多人都待在家中，為了打發時間，有人會動手做料理，一名喜歡料理的網友自拍影片教大家如何在家做出美味的古早味起司蛋糕，他將影片和照片上傳到「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書粉絲團，引起網友熱烈回響，連影片中的貓咪也成為吸睛焦點。

振興國旅3部曲 每團最高擬補助5萬

新冠肺炎疫情最先重創的就是觀光旅宿業，相關紓困如火如荼進行中。隨著國內疫情稍緩，為了振興旅遊，交通部觀光局也初步規畫振興旅遊三階段，可能也會搭配國旅補助。會由旅遊業者先派出踩線團推出「防疫旅遊」後，再擴大國旅推安心旅遊，擬提供自由行每房一千元、團客一人六百元等補助，最後再開放國外旅客入境。

疫情到現在都沒排過口罩酒精？ 網友問：怎麼撐過來

新冠肺炎疫情開始至今已經五個月，雖然一開始因為防疫物資缺乏而有各種排隊購買之亂，但現在已逐漸穩定。有人回憶起一開始的混亂，說自己因為不愛排隊「從來沒有排過口罩、酒精、衛生紙」，想問有沒有人和他一樣，大家又是如何度過的？引發網友熱烈討論。

多校取消畢旅 旅遊業盼納紓困

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，交通部正草擬振興國旅方案，但包括雙北、桃竹苗、彰化等縣市，仍陸續宣告本學期畢業旅行、校外教學、隔宿露營等活動確定取消，讓不少學生直言「很失望」。旅遊業者也抱怨，目前政策是禁止旅遊團出入境，但未禁國旅，畢旅團取消也領不到補助，盼觀光局也能提供紓困協助。

她拍防疫廣告暴紅 病患跑來掛診

新冠肺炎疫情期間，中央不定時推出「防疫大作戰」衛教廣告，其中一部為輔大醫院家醫科醫師許書華拍攝，天使臉蛋加上甜美嗓音，引起網友轟動，更有人直呼「第一次把防疫廣告看完」。她昨受訪時表示，很開心大家因自己接收到防疫知識，但更希望外界注意到的是專業領域，她也示範短版洗手舞，宣導正確衛教觀念。

紐西蘭增加貨運航班 華航取得一周兩班直飛航班

紐西蘭商工辦事處今天表示，中華航空成功獲得許可，一周有兩班奧克蘭和台北間的直飛貨運航班；紐西蘭駐台代表涂慕怡（Moira...

母親節趕快訂票回家！高鐵還有座位台鐵加開兩班車

本周日（10日）就是母親節，高鐵加開25班次列車，全車對號坐，檢視售票系統，仍有許多空位。台鐵稍早則宣布因應旅客疏運需求...

熱門新聞

快加油！各國陸續解封 國內油價下周恐漲1.9元

7-11限時3天「CITY CAFE大杯美式咖啡買7送7」限量10萬組！精品咖啡館推4款絕美漸層系冰飲

獨／防疫新生活運動雙鐵解禁規畫曝光 中期可不戴口罩

快抬頭看！今年最後一顆「超級月亮」今晚現身

一般人35歲年薪70萬會很困難嗎？網友點出殘酷真相

交通部國旅振興三階段曝光 團體遊擬最高補助3萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。