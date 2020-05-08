北捷擁擠度App試行 台鐵擬恢復站票

國內持續本土零確診，中央流行疫情指揮中心啟動防疫新生活運動後，交通部除積極草擬振興國旅方案，也擬定大眾運輸解除防疫措施順序規畫，預計分四階段實施。雙鐵初期將解除社交距離管制，如恢復台鐵站票、取消座椅設置距離等；中期取消強制戴口罩、拒載發燒客、禁止飲食等；後期則是運輸單位清消作業回歸業者自行管理方式辦理，最後全面解除交通防疫措施。

常往返台北花蓮的鍾小姐說，樂見解除車上禁止飲食，因為每次車程達兩小時以上，若剛好是正餐時間搭車，都要餓肚子。常搭高鐵通勤的林先生則說，即便疫情趨緩，應還是要規定戴口罩。

交通部說，部長林佳龍已指示轄下陸海空等單位，為疫情趨緩後的下一階段措施預做準備，相關方案包括逐步取消梅花座限制、恢復自由座車廂和對號座列車的站票等，讓民眾漸進式恢復正常生活。惟相關方案待各單位報部後，才會進一步向指揮中心提出研商，上路時程及階段細節尚未定案。

台北捷運昨則公布自主研發的「車廂擁擠度即時告知功能」。即起在高運量板南線共四二輛列車、二五二個車廂試辦，供民眾在月台時透過「台北捷運ＧＯ」Ａｐｐ及月台電視查看，自由選擇避開較擁擠的車廂，分散車廂人潮，預計測試半年蒐集乘客意見後，評估是否擴大辦理，中運量的文湖線年底前也要測試該功能。

北捷公司副總經理黃清信說，車廂擁擠程度現分四級，綠色代表舒適、車廂內移動無阻礙；黃色普通，車廂內移動容易；橘色人略多，車內移動需側身；紅色則人多，較難移動。