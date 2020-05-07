快訊

不敵市場景氣衰退 桃園41年德昌皮革驚傳關廠

聲請停止罷韓遭駁回 葉慶元：對選罷制度造成負面影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環島只要6小時！交部砸3千萬啟動「東部快鐵」可行性研究

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通鐵道局完成全台高快速鐵路網整體規劃報告，訂定2030年完成高快速鐵路環島一周僅六小時的目標，重新打造全台「環島一日生活圈」。　 圖／交通部提供
交通鐵道局完成全台高快速鐵路網整體規劃報告，訂定2030年完成高快速鐵路環島一周僅六小時的目標，重新打造全台「環島一日生活圈」。　 圖／交通部提供

為打造6小時環島鐵路網，交通部長林佳龍說交通部已經核定3000萬元經費，進行打造「東部快鐵（宜花東鐵路提速計畫）」的可行性研究。

林佳龍稍早在臉書上說，去年提出西部高鐵、東部快鐵，打造6小時環島生活圈的概念；今年一步步來落實。

林佳龍說交通部已核定經費，研究如何將現行東部窄軌系統提速到160kmh。內容涉及軌道線形、平交道改善、號誌及電力設備等，且必須兼顧營運下進行提速工程，難度頗高。

另外，林佳龍說從台東到高雄的南迴鐵路系統，先前也已經核定2000萬經費，進行「南迴雙軌化提速計畫」可行性研究。

林佳龍說，西部高鐵串聯東部快鐵，構成全國環島高快速鐵路網，將帶動國土空間革命；未來不再以台北、高雄看台灣，從台中、從花蓮、從台東，從環島鐵路網任一處，都可為生活的起訖點。全國鐵路網6小時串聯環島，北、中、南、東，都是國土核心。

環島 林佳龍 高鐵

延伸閱讀

因應疫情趨緩 交通部規劃台高鐵等交通運輸逐漸鬆綁

影／最新民調 陳時中九成滿意度強壓各首長、林佳龍居次

1968熱點爭議 黃偉哲：希望台南至少刪一半

1968熱點爭議 台南提報24處全刪

相關新聞

環島只要6小時！交部砸3千萬啟動「東部快鐵」可行性研究

為打造6小時環島鐵路網，交通部長林佳龍說交通部已經核定3000萬元經費，進行打造「東部快鐵（宜花東鐵路提速計畫）」的可行...

快抬頭看！今年最後一顆「超級月亮」今晚現身

2020年最後一顆超級月亮今晚現身。中央氣象局表示，今年共有三次超級滿月，今天是最後一次，民眾在入夜後至明天凌晨，可抬頭...

四縣市明高溫特報 大台北地區留意空品

本周末天氣持續炎熱，中央氣象局表示，明(8)日中午前後南投縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現3...

交通部國旅振興三階段曝光 團體遊擬最高補助3萬元

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，其中又以觀光旅宿業被視為「海嘯第一排」。為了振興旅遊，交通部如今擬定振興旅遊三階段，先由旅遊業...

影／他自拍影片教做古早味蛋糕引回響 貓咪也成吸睛焦點

防疫期間許多人都待在家中，為了打發時間，有人會動手做料理，一名喜歡料理的網友自拍影片教大家如何在家做出美味的古早味起司蛋糕，他將影片和照片上傳到「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書粉絲團，引起網友熱烈回響，連影片中的貓咪也成為吸睛焦點。

疫情到現在都沒排過口罩酒精？ 網友問：怎麼撐過來

新冠肺炎疫情開始至今已經五個月，雖然一開始因為防疫物資缺乏而有各種排隊購買之亂，但現在已逐漸穩定。有人回憶起一開始的混亂，說自己因為不愛排隊「從來沒有排過口罩、酒精、衛生紙」，想問有沒有人和他一樣，大家又是如何度過的？引發網友熱烈討論。

紐西蘭增加貨運航班 華航取得一周兩班直飛航班

紐西蘭商工辦事處今天表示，中華航空成功獲得許可，一周有兩班奧克蘭和台北間的直飛貨運航班；紐西蘭駐台代表涂慕怡（Moira...

母親節趕快訂票回家！高鐵還有座位台鐵加開兩班車

本周日（10日）就是母親節，高鐵加開25班次列車，全車對號坐，檢視售票系統，仍有許多空位。台鐵稍早則宣布因應旅客疏運需求...

台中遊台北 專車加住宿兩天一夜每人2千元

新冠肺炎衝擊經濟，全台最大的租車遊遊集團e-go為打開市場，趁著母親節來臨，特別串聯了台北和台中市的飯店、商圈、農會，祭...

百老匯演員居家防疫 每天開窗唱歌竟引來百名觀眾！

在疫情影響下的紐約劇場界，到目前為止名氣最大的罹難者應該是劇作家泰倫斯麥肯納利（Terrence McNally），此外，也有太多知名演員、作曲家、編舞家，以及一般觀眾比較不熟悉的後台工作人員、劇場製作人及社區劇場推動者等等，也都先後確診。紐約時間4月1日更傳出東尼獎最佳男演員得主布蘭恩史鐸克米契爾（Brian Stokes Mitchell）染疫的消息。

影╱台灣淺堆海底首揭秘 拖網纏繞還遭抽砂破壞生態

位於台灣海峽南部的「台灣淺堆」是澎湖的傳統漁場，過去從未做過生態調查，中研院生物多樣性研究中心研究員、中華民國自然生態保...

為何沒人買大樂透全餐？ 網曝真相笑：又不是傻子

大樂透先前連槓24期，獎金累積高達9.3億元，最後獎落台中市南屯區且由一人獨得。這讓一名網友好奇詢問，既然頭獎彩金上看好幾億，為什麼沒人買大樂透全餐，問題一出，網友點出原因笑回「又不是傻子」。

熱門新聞

快加油！各國陸續解封 國內油價下周恐漲1.9元

7-11限時3天「CITY CAFE大杯美式咖啡買7送7」限量10萬組！精品咖啡館推4款絕美漸層系冰飲

獨／防疫新生活運動雙鐵解禁規畫曝光 中期可不戴口罩

一般人35歲年薪70萬會很困難嗎？網友點出殘酷真相

領到沒線口罩更好戴？恭喜你拿到全球唯一台灣專利版口罩

交通部國旅振興三階段曝光 團體遊擬最高補助3萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。