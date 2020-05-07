影／他自拍影片教做古早味蛋糕引回響 貓咪也成吸睛焦點

防疫期間許多人都待在家中，為了打發時間，有人會動手做料理，一名喜歡料理的網友自拍影片教大家如何在家做出美味的古早味起司蛋糕，他將影片和照片上傳到「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書粉絲團，引起網友熱烈回響，連影片中的貓咪也成為吸睛焦點。

原PO表示以前吃過淡水名產古早味「起司」蛋糕，但因為太久沒吃，對這款蛋糕的印象已經很模糊，「我只記得內餡和表層都有起司，憑著印象搭配手中有的三種起司做了這款古早味起司蛋糕」。他從好市多買來科克蘭奶油、乳酪絲、起司片、麵粉、雞蛋等材料，然後自拍影片教導大家製作過程和步驟，烘烤出來的蛋糕外觀就如同淡水所賣的蛋糕一樣，讓人看了口水直流。

原PO說這款蛋糕真的非常鬆軟，味道也會讓人一口接一口，而作法很簡單，不管在防疫期間或者連假都可以在家自己動手做，不用出門去排隊，既安全又衛生，貼文和影片也吸引網友的目光，許多人看完大讚說「好厲害」、「看了肚子都餓了」、「單看影片就是視覺享受了」、「看你的影片就是舒服」、「看起來超好吃！謝謝分享」、「我也好愛吃這個，剛剛好所有材料都有，明天來烤烤」、「好專業～被吸引了，謝謝你無私的傳授，覺得自己也可以來試試看」、「謝謝分享，作法明瞭易學」、「謝謝分享教學」。

雖然蛋糕美味可口，不過影片中的貓也成為網友注意的焦點，「這貓是好棒的配角」、「貓也太可愛了」、「有貓就一定要按讚」、「貓咪太乖了吧」、「都在看貓欸」、「貓咪超吸睛」、「貓咪是亮點」。