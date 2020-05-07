快抬頭看！今年最後一顆「超級月亮」今晚現身

2020年最後一顆超級月亮今晚現身。中央氣象局表示，今年共有三次超級滿月，今天是最後一次，民眾在入夜後至明天凌晨，可抬頭留意夜空中又大又亮的圓月。不過今北部雲層偏多，會有朦朧感，中南部最適合賞月，東半部夜間清晨降雨，往山上走比較有機會。

氣象局表示，今年三次超級滿月分別出現在3月10日、4月8日，與5月7日，其中4月8日是最大的一次滿月。今天晚間6時45分滿月，由於與月球過近地點的時間（5月6日11時03分）僅差相約1.3天，因此這次滿月的月面看起來感覺會比較大。滿月時月球距離地球361182.575公里，月面視直徑約為33角分。

氣象局進一步解釋，當太陽、地球與月亮成一直線時就會出現滿月，但滿月也有面積大小之分，當月球較靠近地球時就會出現大滿月，又俗稱超級月亮，較遠離地球時滿月面積相對較小。