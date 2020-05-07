快訊

快抬頭看！今年最後一顆「超級月亮」今晚現身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紐西蘭增加貨運航班 華航取得一周兩班直飛航班

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
紐西蘭駐台代表涂慕怡(左)。圖/取自紐西蘭商工辦事處臉書
紐西蘭駐台代表涂慕怡(左)。圖/取自紐西蘭商工辦事處臉書

紐西蘭商工辦事處今天表示，中華航空成功獲得許可，一周有兩班奧克蘭和台北間的直飛貨運航班；紐西蘭駐台代表涂慕怡（Moira Turley）說，很高興台灣和紐西蘭之間的貿易可以繼續。

紐西蘭辦事處今天發新聞稿表示，紐西蘭為了幫助恢復國際航空貨運，每周增加了56班從紐西蘭出發的貨運航班，而華航成功獲得許可，一周有兩班直飛航班，從奧克蘭往返台北，讓台灣可以繼續買到紐西蘭產品，台灣的產品也可以繼續出口到紐西蘭。

涂慕怡說，很高興貿易可以繼續，根據最近三個月的統計數據，紐西蘭是台灣第七大商品出口國家，而雙邊的貿易高達紐幣20億 （約新台幣 360億），2019年，紐西蘭是台灣第四大的農產品進口國家。

紐西蘭貿易發展中心處長 Adrian Collier 說，紐西蘭出口商仍然致力於向台灣提供紐西蘭的商品和服務，台灣出口商也同樣熱衷為他們在紐西蘭的客戶提供支持，恢復國際航空貨運將有助於確保雙邊的物流鏈持續運作，並確保業務以安全和互利的方式繼續發展。

紐西蘭 華航

延伸閱讀

東商與紐西蘭高中締結姊妹校 將規劃遊學交流

NBA／杜蘭特出售奧克蘭豪宅 售價600萬美元

NBA／生涯最難對付的球員？ 里拉德：布萊恩和詹姆斯

NBA／護士防護服下穿自己球衣 柯瑞視訊來電親自給鼓勵

相關新聞

快抬頭看！今年最後一顆「超級月亮」今晚現身

2020年最後一顆超級月亮今晚現身。中央氣象局表示，今年共有三次超級滿月，今天是最後一次，民眾在入夜後至明天凌晨，可抬頭...

四縣市明高溫特報 大台北地區留意空品

本周末天氣持續炎熱，中央氣象局表示，明(8)日中午前後南投縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現3...

交通部國旅振興三階段曝光 團體遊擬最高補助3萬元

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，其中又以觀光旅宿業被視為「海嘯第一排」。為了振興旅遊，交通部如今擬定振興旅遊三階段，先由旅遊業...

影╱台灣淺堆海底首揭秘 拖網纏繞還遭抽砂破壞生態

位於台灣海峽南部的「台灣淺堆」是澎湖的傳統漁場，過去從未做過生態調查，中研院生物多樣性研究中心研究員、中華民國自然生態保...

疫情到現在都沒排過口罩酒精？ 網友問：怎麼撐過來

新冠肺炎疫情開始至今已經五個月，雖然一開始因為防疫物資缺乏而有各種排隊購買之亂，但現在已逐漸穩定。有人回憶起一開始的混亂，說自己因為不愛排隊「從來沒有排過口罩、酒精、衛生紙」，想問有沒有人和他一樣，大家又是如何度過的？引發網友熱烈討論。

紐西蘭增加貨運航班 華航取得一周兩班直飛航班

紐西蘭商工辦事處今天表示，中華航空成功獲得許可，一周有兩班奧克蘭和台北間的直飛貨運航班；紐西蘭駐台代表涂慕怡（Moira...

母親節趕快訂票回家！高鐵還有座位台鐵加開兩班車

本周日（10日）就是母親節，高鐵加開25班次列車，全車對號坐，檢視售票系統，仍有許多空位。台鐵稍早則宣布因應旅客疏運需求...

台中遊台北 專車加住宿兩天一夜每人2千元

新冠肺炎衝擊經濟，全台最大的租車遊遊集團e-go為打開市場，趁著母親節來臨，特別串聯了台北和台中市的飯店、商圈、農會，祭...

百老匯演員居家防疫 每天開窗唱歌竟引來百名觀眾！

在疫情影響下的紐約劇場界，到目前為止名氣最大的罹難者應該是劇作家泰倫斯麥肯納利（Terrence McNally），此外，也有太多知名演員、作曲家、編舞家，以及一般觀眾比較不熟悉的後台工作人員、劇場製作人及社區劇場推動者等等，也都先後確診。紐約時間4月1日更傳出東尼獎最佳男演員得主布蘭恩史鐸克米契爾（Brian Stokes Mitchell）染疫的消息。

為何沒人買大樂透全餐？ 網曝真相笑：又不是傻子

大樂透先前連槓24期，獎金累積高達9.3億元，最後獎落台中市南屯區且由一人獨得。這讓一名網友好奇詢問，既然頭獎彩金上看好幾億，為什麼沒人買大樂透全餐，問題一出，網友點出原因笑回「又不是傻子」。

老闆送東港名產「那個魚」他跳針問哪個 釣出內行人解答

日前有名網友到市場採買海鮮，熟識的老闆在結帳時送他幾條「那個魚」，由於初次看到便跳針詢問「那個魚是什麼魚」，讓老闆解釋到心累，對話在網上曝光，釣出內行人分享料理方法。

竹子湖繡球花接力登場 這4天有音樂會

陽明山竹子湖海芋持續盛開，北市產業發展局預計賞花期可到月底，如今繡球花也陸續綻放，為了增添浪漫氛圍，本月9、24、30、...

熱門新聞

快加油！各國陸續解封 國內油價下周恐漲1.9元

獨／防疫新生活運動雙鐵解禁規畫曝光 中期可不戴口罩

7-11限時3天「CITY CAFE大杯美式咖啡買7送7」限量10萬組！精品咖啡館推4款絕美漸層系冰飲

一般人35歲年薪70萬會很困難嗎？網友點出殘酷真相

領到沒線口罩更好戴？恭喜你拿到全球唯一台灣專利版口罩

交通部國旅振興三階段曝光 團體遊擬最高補助3萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。