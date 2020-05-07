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紐西蘭增加貨運航班 華航取得一周兩班直飛航班
紐西蘭商工辦事處今天表示，中華航空成功獲得許可，一周有兩班奧克蘭和台北間的直飛貨運航班；紐西蘭駐台代表涂慕怡（Moira Turley）說，很高興台灣和紐西蘭之間的貿易可以繼續。
紐西蘭辦事處今天發新聞稿表示，紐西蘭為了幫助恢復國際航空貨運，每周增加了56班從紐西蘭出發的貨運航班，而華航成功獲得許可，一周有兩班直飛航班，從奧克蘭往返台北，讓台灣可以繼續買到紐西蘭產品，台灣的產品也可以繼續出口到紐西蘭。
涂慕怡說，很高興貿易可以繼續，根據最近三個月的統計數據，紐西蘭是台灣第七大商品出口國家，而雙邊的貿易高達紐幣20億 （約新台幣 360億），2019年，紐西蘭是台灣第四大的農產品進口國家。
紐西蘭貿易發展中心處長 Adrian Collier 說，紐西蘭出口商仍然致力於向台灣提供紐西蘭的商品和服務，台灣出口商也同樣熱衷為他們在紐西蘭的客戶提供支持，恢復國際航空貨運將有助於確保雙邊的物流鏈持續運作，並確保業務以安全和互利的方式繼續發展。
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