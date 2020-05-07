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母親節趕快訂票回家！高鐵還有座位台鐵加開兩班車
本周日（10日）就是母親節，高鐵加開25班次列車，全車對號坐，檢視售票系統，仍有許多空位。台鐵稍早則宣布因應旅客疏運需求，加開兩班次列車，不妨多加利用。
高鐵日前宣布，明天（8日）至下周一（11日）疏運期間，共加開25班次列車，南下16班、北上九班，總計四天提供597班次的旅運服務，並維持早鳥優惠及大學生優惠。
檢視售票狀況，明天傍晚過後南下列車售票較為熱烈，不過仍有許多班次有空位，北上列車則幾乎都有座位。至於周日母親節當天，南下列車都還有位子，晚上過後北上列車訂位才變得較為踴躍。
台鐵稍早則於臉書上宣布，配合母親節假期疏運旅客需要，於明天加開樹林=台東5252次普悠瑪號，母親節當天加開台東=樹林5239次普悠瑪號，共計兩班。
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