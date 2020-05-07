四縣市明高溫特報 大台北地區留意空品

本周末天氣持續炎熱，中央氣象局表示，明(8)日中午前後南投縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

周末(9、10日)白天晴朗高溫炎熱，各地大多為多雲到晴，午後東半部地區及西半部山區留意局部短暫雷陣雨；10日晚間起，鋒面接近，北台灣降雨機率增加，轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。

氣象局表示，下周一、下周二(11日、12日)鋒面通過及東北風增強，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；11日並有局部大雨發生的機率。

氣象局說，下周三、下周四(13日、14日)東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

此外，8日至10日馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度，有搭機需求的朋友請留意航班資訊；15日至17日東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據最新模式模擬顯示，周日晚起至下周一(11日)「梅雨季」第1道「移動性」鋒面南下、其結構較強；各地雲量增多，轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，並有伴隨小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨)的機率；各地氣溫下降、北台轉涼。下周二(12日)各地仍有局部陣雨；但隨鋒面南移，天氣由北而南、依序逐漸好轉。下周三(13日)各地恢復為晴朗炎熱的天氣，午後山區有局部短暫陣雨的機率。

氣象局提醒，根據環保署空氣品質預報資訊：8日環境風場逐漸由東南風轉為西南風，迎風面地區擴散條件良好，北部地區位於下風處，須留意汙染累積；金門、馬祖地區易有局部霧影響能見度。詳查環保署網站。