影╱台灣淺堆海底首揭秘 拖網纏繞還遭抽砂破壞生態

位於台灣海峽南部的「台灣淺堆」是澎湖的傳統漁場，過去從未做過生態調查，中研院生物多樣性研究中心研究員、中華民國自然生態保育協會理事長鄭明修，上個月首度到當地潛水調查，發現海洋生態資源豐富，但也看到一大片底拖網到處纏繞，令人相當憂心，且發現抽砂嚴重恐致生態破壞。

中華民國自然生態保育協會表示，20多年前中國底拖網漁船大舉入侵破壞台灣淺堆海底，近年更聚集中國鐵殼抽砂船和搬運船，每天可能高達數十萬噸砂被採走，將引發海底砂石層結構變動，造成附近海域水文浩劫。

鄭明修表示，研究團隊今年4月首度完成台灣淺堆的海底生態攝影及錄影紀錄，調查發現海洋生態資源出乎意料之外的豐富，共記錄到魚類16科44種約643尾，其中很多大型經濟性魚類，如龍虎石斑，紅甘鰺、石鱸、笛鯛等；軟珊瑚類以海扇、海雞頭軟珊瑚為主有十餘種。

鄭明修說，比較令人害怕的是，海底覆蓋漁網十分嚴重，當初潛點旁有一大片底拖網正好覆蓋在軟珊瑚上，到處纏繞在礁石上，對潛水者深具危險性。可見過去台灣淺堆的漁業十分興盛，可能是大陸滾輪式拖網曾在此大肆撈捕作業。

他呼籲，中國大陸應約束違法抽砂船，避免大量抽砂行為破壞台灣淺堆珍貴且豐富的海洋生態系，中國大陸也可依兩岸協同執法機制，共同合作打擊台灣淺堆違法抽砂船。另外，法務部、經濟部、內政部、陸委會應通力合作，研議修訂相關法令，使海巡署依法有據，強力執法。

他也建議，農委會和海委會編列預算，進行海底生態環境與漁業資源長期監測調查計畫。並強化海洋偵監、提升執法能量，部署海域巡邏定翼飛機或直升機，才能即時從空中偵監廣大海域。

中華民國自然生態保育協會表示，台灣淺堆位於海峽中線處，多年來幾乎是海峽兩岸的互不管區域，隨著中國大陸經濟跳躍式成長，各地基礎建設所需砂石嚴重短缺，從大陸河川和沿海抽砂已不夠使用，且中國大陸政府也嚴令禁止，因為抽砂會破壞河川生態，導致河岸和海岸退縮，抽砂船作業範圍從福建沿海一直往海峽中線推進，最近3年則已越過中線，進入台灣淺堆和澎湖七美附近海域。