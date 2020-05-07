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影╱台灣淺堆海底首揭秘 拖網纏繞還遭抽砂破壞生態

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修在台灣淺堆記錄到多種高經濟價值魚類，人工雜交的龍虎石斑魚已入侵該海域。圖／鄭明修提供
中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修在台灣淺堆記錄到多種高經濟價值魚類，人工雜交的龍虎石斑魚已入侵該海域。圖／鄭明修提供

位於台灣海峽南部的「台灣淺堆」是澎湖的傳統漁場，過去從未做過生態調查，中研院生物多樣性研究中心研究員、中華民國自然生態保育協會理事長鄭明修，上個月首度到當地潛水調查，發現海洋生態資源豐富，但也看到一大片底拖網到處纏繞，令人相當憂心，且發現抽砂嚴重恐致生態破壞。

中華民國自然生態保育協會表示，20多年前中國底拖網漁船大舉入侵破壞台灣淺堆海底，近年更聚集中國鐵殼抽砂船和搬運船，每天可能高達數十萬噸砂被採走，將引發海底砂石層結構變動，造成附近海域水文浩劫。

鄭明修表示，研究團隊今年4月首度完成台灣淺堆的海底生態攝影及錄影紀錄，調查發現海洋生態資源出乎意料之外的豐富，共記錄到魚類16科44種約643尾，其中很多大型經濟性魚類，如龍虎石斑，紅甘鰺、石鱸、笛鯛等；軟珊瑚類以海扇、海雞頭軟珊瑚為主有十餘種。

鄭明修說，比較令人害怕的是，海底覆蓋漁網十分嚴重，當初潛點旁有一大片底拖網正好覆蓋在軟珊瑚上，到處纏繞在礁石上，對潛水者深具危險性。可見過去台灣淺堆的漁業十分興盛，可能是大陸滾輪式拖網曾在此大肆撈捕作業。　　

他呼籲，中國大陸應約束違法抽砂船，避免大量抽砂行為破壞台灣淺堆珍貴且豐富的海洋生態系，中國大陸也可依兩岸協同執法機制，共同合作打擊台灣淺堆違法抽砂船。另外，法務部、經濟部、內政部、陸委會應通力合作，研議修訂相關法令，使海巡署依法有據，強力執法。

他也建議，農委會和海委會編列預算，進行海底生態環境與漁業資源長期監測調查計畫。並強化海洋偵監、提升執法能量，部署海域巡邏定翼飛機或直升機，才能即時從空中偵監廣大海域。

中華民國自然生態保育協會表示，台灣淺堆位於海峽中線處，多年來幾乎是海峽兩岸的互不管區域，隨著中國大陸經濟跳躍式成長，各地基礎建設所需砂石嚴重短缺，從大陸河川和沿海抽砂已不夠使用，且中國大陸政府也嚴令禁止，因為抽砂會破壞河川生態，導致河岸和海岸退縮，抽砂船作業範圍從福建沿海一直往海峽中線推進，最近3年則已越過中線，進入台灣淺堆和澎湖七美附近海域。

協會說，抽海砂的暴利誘使抽砂船和運砂船越建越大，甚至出現許多5至6萬噸級運砂船。早年中國大陸的滾輪式底拖網漁船，已經把海底珊瑚礁生態摧毀殆盡，如今再加上百艘抽砂船的違法盜砂，澎湖淺堆的海洋生態環境已需即刻救援。

台灣淺堆的地理位置圖。圖／鄭明修提供
台灣淺堆的地理位置圖。圖／鄭明修提供
中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修在台灣淺堆記錄到多種高經濟價值魚類，人工雜交的龍虎石斑魚已入侵該海域。圖／鄭明修提供
中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修在台灣淺堆記錄到多種高經濟價值魚類，人工雜交的龍虎石斑魚已入侵該海域。圖／鄭明修提供
掛底漁網、錨繩等漁業廢棄物隨處可見，過漁、抽砂等對當地造成難以復原的破壞。圖／鄭明修提供
掛底漁網、錨繩等漁業廢棄物隨處可見，過漁、抽砂等對當地造成難以復原的破壞。圖／鄭明修提供

珊瑚 生態保育

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