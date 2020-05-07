桃機工作的媽媽們有福 母親節送媽媽員工百元餐飲券
雖然新冠肺炎疫情對桃園機場造成極大衝擊，但是在母親節前夕，桃機公司還是慰勞在機場辛勞工作的母親，即日起只要具有「媽媽」身分的駐場員工，可以領取百元餐飲消費抵用券，讓媽媽享受幸福「食」刻，同時也活絡機場經濟。
桃機公司今天舉行記者會表示，再過三天就是母親節，桃機公司從即日起至5月31日止，凡具有「母親」身分的駐場員工，只要出示親子照與識別證，可以在第一或二航廈的出境服務台，免費領取面額新台幣100元的餐飲消費抵用券，抵用券共限量5000份，每人限領一次，使用時無低消限制，適用於桃園機場管制區內外各餐飲商家。
桃機公司副總經理洪玉芬表示，疫情爆發以來，機場是防疫的第一線，員工們承擔著感染風險與臨時增加的任務，壓力與辛苦更是難以言喻，機場公司希望以實際的行動表達對媽媽員工們的感謝與肯定，同時帶動消費，活絡機場經濟。
桃機公司也表示，目前機場內的企業與商家都面臨極大挑戰，除了交通部正在進行的政策補貼措施外，桃機公司也透過各種方式協助業者減輕經營壓力，以實際行動活絡機場內各項商業服務，與業者共渡難關，希望疫情過後早日恢復機場榮景。
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