防疫宅在家精神差 中醫師建議喝四神湯

受武漢肺炎疫情影響，民眾減少外出，中醫師提醒在悶熱、濕氣重的夏季缺乏運動，可能導致濕氣在體內累積，影響精神與食慾。除了建議適度運動，喝一點四神湯也有幫助。

奇美醫學中心中醫部總醫師李佳蓉今天表示，夏季悶熱、潮濕天氣，加上喝太多冰涼飲料、吃太多生冷蔬果，可能影響人體脾胃與消化功能。在保持正常運動情況下，濕氣還能因氣血循環隨汗而出。但不少人在武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間運動量大減，身體跟心理就越來越沉重。

李佳蓉表示，當消化系統無法正常代謝多餘水分、廢物，將導致濕氣在體內累積，產生各式各樣「濕」的症狀；如腹脹、消化不良、大便黏、排便不暢、頭昏沉重、疲倦、精神不能集中、四肢沈重、體重增加等。

她說，此時應注意避免過量的冰品飲料、水果、不易消化的糯米類製品，以免影響腸胃功能。宅在家時也不能一直當「沙發馬鈴薯」，應每半小時站起來活動身體，並利用深蹲等簡易肌肉訓練動作；或練習太極拳、健身操，使氣血活絡，濕氣隨汗排出。

李佳蓉指出，在這個季節推薦民眾食用四神湯，除了營養好喝，也可幫助調整腸胃功能，加強消化吸收。除了四神湯之外，紅豆薏仁湯、綠豆薏仁湯也是常用來排除濕氣的湯品；但綠豆薏仁湯、紅豆薏仁湯是屬於偏涼性的藥材，建議不要過量，並盡量吃溫的，而不是冰的。