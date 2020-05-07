交通部國旅振興三階段曝光 團體遊擬最高補助3萬元

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，其中又以觀光旅宿業被視為「海嘯第一排」。為了振興旅遊，交通部如今擬定振興旅遊三階段，先由旅遊業者派出「踩線團」推出防疫旅遊，建立國內信心後，再來擴大國旅，推安心旅遊，最後再來是開放國外旅客入境。

交通部政務次長黃玉霖直言，隨著疫情逐漸趨緩，交通部已針對旅宿業者擬定振興三階段。至於實施的時間點為何？黃玉霖表示，一切都還是要經過中央流行疫情指揮中心的同意，會再和指揮中心協商。

為了救國旅，觀光局計畫砸20億元。據了解，交通部日前也找相關業者商談，會中提出對於振興國旅提出不少意見，其中第一階段的防疫旅遊，確定由旅遊業者派人充當踩線團，在兼顧防疫、遊玩的前提下，規畫各種旅遊行程。

第二階段的安心旅遊，交通部則是有意仿照國旅秋冬遊的補助形式，主要針對團客進行補助，一人補助600元，兩天一夜，每團最高補助3萬元，不過相關細節觀光局還在討論中，也還未送交通部核定。

中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，目前疫情明顯緩和，防疫旅遊預計5月底、6月初應該會可以上路，屆時各縣市的觀光業者會串連起來，組成「踩線團」，預計大概25部車，從北到南，從西到東，全台走透透，每車42個位子，大概只會坐20人，也就是兩人座只會做一人，也會發放口罩、車內消毒等。

至於景點、行程部分，蕭博仁說，會以空曠景點為優先安排，包括像是北海岸、森林遊樂園等，也會要求業者都戴上口罩，用餐則以庭園餐廳為主，室內活動安排梅花座，飯店也都會做好消毒工作。相關防疫旅遊的計畫都已送交觀光局，預計下周就會開始審查，細節應該還會再做修正。

黃玉霖強調，會先推防疫旅遊，再來推安心旅遊，先透過這兩階段重建國旅信心，另外也把國旅基礎打好，國內景點提升後，最後再來推國際旅遊。至於何時開始推動，要再看看中央疫情指揮中心的意見，指揮中心核定後很快就可以正式上路實施。

交通部強調，相關規劃目前仍由觀光局研擬中，惟目前疫情尚未確定趨緩，旅遊活動分階段鬆綁的時程，也尚待會同指揮中心確認；若疫情持續影響觀光旅遊產業從業人員的生計，相關經費亦可能有預留移緩濟急空間的需求。

交通部指出，部長林佳龍確實已指示政次會同觀光局，著手為疫情後的觀光復甦預作準備，國旅確實需要國家投入資源，提高動能，惟「國旅補助」推出的形式、以及時間是否應先避開暑假旺季等，都還須進一步研商，目前觀光局方案尚未報部，也宜先更廣泛諮詢業者及專家學者的建議。