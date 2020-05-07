快訊

交通部國旅振興三階段曝光 團體遊擬最高補助3萬元

錢櫃KTV大火輪值指揮官不是他 懲處最高層級卻是他

山屋中職解禁後 下一步餐飲業

中央社 / 台北7日電

台灣連續25天無武漢肺炎本土案例，繼山屋、中職入場解禁後，疫情指揮中心今天表示，下一步將針對餐飲業。指揮官陳時中說，若遵循防疫指引，商務、體育、文化、旅遊等將陸續解封。

考量國內疫情逐漸穩定控制，指揮中心逐步放寬防疫措施，繼山屋線上登記重新開放及中職開放部分民眾入場後，指揮中心發言人莊人祥今天表示，下一步擬針對餐飲業。

莊人祥表示，初步規劃方向是希望店家持續維持梅花座、桌子維持適當距離，若是家人聚餐距離可以近一點沒關係，另外應有公筷、母匙等，會從這方向研議，也會盡快公布相關規範。

指揮官陳時中也說，今天是第25天沒有本土案例，大家也對防疫新生活的展開抱著相當大的期待，但未來若要逐步開放解禁，必須管控風險，包含個人風險及社區風險，個人風險包含希望大家遵循防疫新生活，洗手、戴口罩、維持社交距離，身體有不適時盡量不要外出，在家休息。

至於社區風險，就是未來陸續解封時必須顧及相關事業單位管理能力及地方政府管理的量能，若大家把該做的事情做好，管理上也較容易執行，能把社區風險減到最低。

在邊境管理部分，會持續讓邊境進來的人能即時被掌握、即時檢疫，有問題就送醫治療。

陳時中說，「希望有零確診，但不是以零確診為管理目標」，會持續準備醫療量能，建立醫療防線、承擔風險，對國際合作跟產業發展也會並重。

陳時中 疫情 餐飲業

延伸閱讀

口罩歐美疫情和軍艦案 陳時中防疫路最揪心

八大行業盼復工 陳時中：不論行業別做好防疫就可以

紓困之亂釀玉蘭花漲？ 陳時中為申請費用不舒服致歉

與零確診國互通? 指揮中心：可與他國討論交流

相關新聞

交通部國旅振興三階段曝光 團體遊擬最高補助3萬元

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，其中又以觀光旅宿業被視為「海嘯第一排」。為了振興旅遊，交通部如今擬定振興旅遊三階段，先由旅遊業...

老闆送東港名產「那個魚」他跳針問哪個 釣出內行人解答

日前有名網友到市場採買海鮮，熟識的老闆在結帳時送他幾條「那個魚」，由於初次看到便跳針詢問「那個魚是什麼魚」，讓老闆解釋到心累，對話在網上曝光，釣出內行人分享料理方法。

疫情到現在都沒排過口罩酒精？ 網友問：怎麼撐過來

新冠肺炎疫情開始至今已經五個月，雖然一開始因為防疫物資缺乏而有各種排隊購買之亂，但現在已逐漸穩定。有人回憶起一開始的混亂，說自己因為不愛排隊「從來沒有排過口罩、酒精、衛生紙」，想問有沒有人和他一樣，大家又是如何度過的？引發網友熱烈討論。

為何沒人買大樂透全餐？ 網曝真相笑：又不是傻子

大樂透先前連槓24期，獎金累積高達9.3億元，最後獎落台中市南屯區且由一人獨得。這讓一名網友好奇詢問，既然頭獎彩金上看好幾億，為什麼沒人買大樂透全餐，問題一出，網友點出原因笑回「又不是傻子」。

竹子湖繡球花接力登場 這4天有音樂會

陽明山竹子湖海芋持續盛開，北市產業發展局預計賞花期可到月底，如今繡球花也陸續綻放，為了增添浪漫氛圍，本月9、24、30、...

不敵疫情 法航台北-巴黎航線6月1日起停飛

新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，法國航空公司今天公告，經仔細考量及評估當前環境，6月1日起取消台北-巴黎的定期航班運營，對於...

影／全台首創！車廂擁擠度馬上看 北捷App新功能上線

因應防疫並降低民眾群聚風險，台北捷運公司自主研發「車廂擁擠度即時告知功能」，只要民眾下載「台北捷運GO」App，就能即時...

癌治療換生物相似藥 醫提醒3潛藏危機

去年底國內第一個癌症生物相似藥納入健保，乳癌患者首當其衝，最近乳癌病友協會就接到不少癌友求救電話，擔心醫師說要換藥，會影響療效。協會理事長黃淑芳說，癌友在治療過程中被換藥很危險，醫院不可因財務，犧牲病友權益。

防疫新生活規畫曝光 雙鐵解禁初期恢復賣站票

隨著我國接連本土零確診，中央流行疫情指揮中心啟動防疫新生活運動。根據本報取得資料，交通部近日已擬定出解除防疫措施順序規畫。雙鐵初期將取消長途列車不售站票、移除社交距離線等；中期取消強制戴口罩、拒載發燒客等；後期則是運輸單位清消作業回歸業者自行管理方式辦理，最後全面解除交通防疫措施。交通部證實有所規畫，不過一切仍要在指揮中心指示後實施。

上市上櫃事業違反廢棄物清理法 環保署擬加重20倍罰金

為促使廢棄物產生者負起產源責任，違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則規定，罰鍰金額得考量受處罰者資力，環保署今天預告修法，若...

桃機第三跑道僅離油庫350公尺 挨批世所罕見

桃園航空城核心計畫桃園機場第三跑道離沙崙油庫僅350公尺，環團、學者多次質疑飛機若偏離跑道撞擊油庫，將爆發嚴重災害，環評...

爭取進世衛 學者籲組織專業聯盟「外交部別只送口罩」

我國圍堵新冠肺炎成績亮眼全球且能輸出口罩支援他國，國際聲量增加，每年5月的世界衛生大會即將舉行，我國卻依舊遲未收到邀請。...

熱門新聞

史無前例！圓山飯店住一晚千元有找 吃Buffet加價購

9.3億一人獨得 宅神曝「10大中獎者公式」網讚爆

澳洲多地鸚鵡從天而降離奇死亡 怪病傳播與新冠病毒相似

獨／防疫新生活運動雙鐵解禁規畫曝光 中期可不戴口罩

快加油！各國陸續解封 國內油價下周恐漲1.9元

一般人35歲年薪70萬會很困難嗎？網友點出殘酷真相

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。