山屋中職解禁後 下一步餐飲業

台灣連續25天無武漢肺炎本土案例，繼山屋、中職入場解禁後，疫情指揮中心今天表示，下一步將針對餐飲業。指揮官陳時中說，若遵循防疫指引，商務、體育、文化、旅遊等將陸續解封。

考量國內疫情逐漸穩定控制，指揮中心逐步放寬防疫措施，繼山屋線上登記重新開放及中職開放部分民眾入場後，指揮中心發言人莊人祥今天表示，下一步擬針對餐飲業。

莊人祥表示，初步規劃方向是希望店家持續維持梅花座、桌子維持適當距離，若是家人聚餐距離可以近一點沒關係，另外應有公筷、母匙等，會從這方向研議，也會盡快公布相關規範。

指揮官陳時中也說，今天是第25天沒有本土案例，大家也對防疫新生活的展開抱著相當大的期待，但未來若要逐步開放解禁，必須管控風險，包含個人風險及社區風險，個人風險包含希望大家遵循防疫新生活，洗手、戴口罩、維持社交距離，身體有不適時盡量不要外出，在家休息。

至於社區風險，就是未來陸續解封時必須顧及相關事業單位管理能力及地方政府管理的量能，若大家把該做的事情做好，管理上也較容易執行，能把社區風險減到最低。

在邊境管理部分，會持續讓邊境進來的人能即時被掌握、即時檢疫，有問題就送醫治療。

陳時中說，「希望有零確診，但不是以零確診為管理目標」，會持續準備醫療量能，建立醫療防線、承擔風險，對國際合作跟產業發展也會並重。