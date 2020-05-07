花蓮慈院研發麻醉防護罩 登俄美2大醫學期刊

花蓮慈濟醫院麻醉部團隊研發防疫罩搭配插管光視棒模式，在武漢肺炎防疫期間，降低醫護人員在病患插管過程的感染風險，因成本低、使用方便，發表後相繼刊登在俄羅斯、美國等醫學期刊。

花蓮慈濟醫院麻醉部團隊陸翔寧、楊曜臨、黃景旋等醫師，考量武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，插管可提高病患存活機會，卻也是醫護人員感染風險最高的時候，他們改良現有防護罩、插管器材，研發出「氣管內管呼吸系統」。

這套出「氣管內管呼吸系統」分別在俄羅斯（Russian Journal of Anaesthesiology andReanimatology = Anesteziologia i reanimatology）及美國（ANESTHESIA & ANALGESIA）等國際麻醉醫學期刊上被肯定。

慈濟醫院麻醉部副主任陸翔寧說，秉持便宜、簡單、容易取得及高保護作用的原則，將長、寬約1公尺的2層透明塑膠袋，各挖出2個分別用來麻醉、插管用的孔洞，成本不到新台幣50元，而改良的插管光視棒搭配內視鏡功能，成本約6至8萬元，是市面上價格的10分之1。

陸翔寧、術後急性疼痛科主任楊曜臨現場示範使用步驟，防護套固定在病床上後，覆蓋在病患臉部，醫護人員可直接透過防護套進行麻醉及插管，不會直接碰觸到病患，搭配經改良的插管光視棒，不到20秒就能完成插管，若過程造成病患咳嗽，口沫也會直接停留在防護套內側。

楊曜臨分享，傳統插管方式，醫師為了要看到插管途徑，需要和病人保持幾乎臉貼臉的距離，這套氣管內管呼吸系統，可以大大拉開醫師與病患距離，且能更準確、快速的完成插管，使用後可直接將口沫捲在塑膠罩內部，避免二次感染風險。

花蓮慈院長林欣榮說，這項研發改良除了已經在俄羅斯、美國等國家的國際麻醉醫學期刊發表，也有美國麻醉醫師專程寫信肯定，目前麻醉部團隊也積極將這項創新寫成論文，向各國醫療人員分享。