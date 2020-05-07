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用血液淨化治癒患者 張上淳：需更多科學證據

中央社 / 台北7日電

衛福部桃園醫院用血液淨化技術治癒一名新冠肺炎重症者，指揮中心專家張上淳今天說，此方式是用血漿置換方式來減少細胞激素造成的傷害，是否適用全部患者需要更多科學證據。

一名52歲女子為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）重症患者，被送往衛生福利部桃園醫院負壓隔離加護病房，醫院今天表示，經過血液淨化技術治癒這名患者，這項治療方式已獲得國際期刊正式接受，成為台灣之光。

有媒體今天在中央流行疫情指揮中心記者會詢問桃園醫院使用的治療方式，張上淳說，疾病發生很厲害時，除了病毒本身帶來的傷害外，也會有過度反應產生細胞激素風暴，過往治療通常都是知道哪個細胞激素高，就用對抗那個細胞激素的藥物來處理。

張上淳說，另外一個治療方式則是進行血漿置換，盼能把過高的細胞激素移除，減少這些過高的細胞激素造成的傷害。

張上淳說，桃園醫院試著用血漿置換的作法去治療病人，最終結果是好的，有這成果當然很高興，但這是單一個案，是否每個患者都可以用這樣方式治療，可能還是需要有更多科學上證據。

另外，針對荷蘭宣布發現有抗體可以阻擋新冠病毒，張上淳表示，針對一個病毒性疾病去找特異性抗體主要有兩個作用，一是做來診斷，因為抗體可以偵測病人身上檢體是否有抗原，只要特異性夠好就可診斷，第二則是身體發生感染時產生的抗體，可用來消除病源、病毒，讓人體可以順利復原，所以抗體對抵抗疾病及復原是很重要的。

張上淳也提到，先前大家也會問到用痊癒以後的病人血漿來治療後續遭到感染的患者，這就是用血漿裡的抗體來治療，但一個病人能抽出來的血漿有限，所以國內很早就已經開發，從病人製造抗體細胞分離出來，在體外做培養，大量複製、製造這些抗體，讓這些抗體再回過頭來治療病人，屬治療性抗體。

張上淳表示，國內很早就有這樣技術，因此目前有些研究單位也在朝這方向發展，荷蘭算是跑得比較快一點。

張上淳 患者 荷蘭

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