竹子湖繡球花接力登場 這4天有音樂會

陽明山竹子湖海芋持續盛開，北市產業發展局預計賞花期可到月底，如今繡球花也陸續綻放，為了增添浪漫氛圍，本月9、24、30、31日，共4天下午1點半到3點半在花谷海芋園、華之友自然景觀農園、名陽匍休閒農莊等地方農園，舉辦「繡球花農園音樂會」，有小提琴、薩克斯風及長笛表演，，邀請民眾到竹子湖聆聽悠揚樂聲，欣賞自然美景，放鬆一下。

竹子湖種植的繡球花品種多樣、色彩豐富，今年開放賞花的繡球花農園共13處，入園費皆為100元，包含下湖（海芋大道）的大梯田花卉生態農園、曹家花田香、花與樹園藝、高家繡球花田第二園區，東湖（水車寮步道）的高家繡球花田第一園區、午後陽光、阿華繡球花園，頂湖的名陽匍休閒農莊、大賞園、財福海芋田、花谷海芋園、彩景海芋園及小油坑繡球花園。

產業局農業發展科長呂丘鴻表示，目前部分繡球花已開始綻放，各農園種植的繡球花品種不同，種植環境也各具特色，有花牆、花海、梯田等不同風貌，繡球花迷們在上山賞花前，也可電洽詢農園相關資訊。

呂丘鴻說，配合繡球花接力登場，這次舉辦「繡球花農園音樂會」，4日下午先邀請動感小提琴老師王雅慈、演出足跡遍佈世界各地的長笛老師曹力文、擔任Joymusic音樂總監的薩克斯風老師黃敏惠，在「花谷海芋園」表演多首膾炙人口的樂曲；24、30日下午則在華之友自然景觀農園、名陽匍休閒農莊，由薩克斯風老師林瑞傑演奏熟悉樂曲，31日在花谷海芋園，還有長笛老師林明仁的表演。