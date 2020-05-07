為何沒人買大樂透全餐？ 網曝真相笑：又不是傻子

大樂透先前連槓24期，獎金累積高達9.3億元，最後獎落台中市南屯區且由一人獨得。這讓一名網友好奇詢問，既然頭獎彩金上看好幾億，為什麼沒人買大樂透全餐，問題一出，網友點出原因笑回「又不是傻子」。

原PO在PTT發文提及，大樂透全餐共需買13,983,816組彩券，每注50元，投資金額合計699,190,800元，簡稱7億，以這次累積到9.3億元的彩金來說，基本上花錢買是穩賺的，「怎麼都沒有人出來說要買全餐呢？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「我有7億去買這個幹嗎？」、「7億可以買2333張台積電，一年股利2333萬元，應該只有白痴會拿去買樂透」、「7億拿去買大立光還比較賺」、「首先要有7億」、「有7億的人隨便找個穩定投資獲利都還比較快」。

另外有專業網友計算後指出，只要頭獎非一人獨得就會賠錢，「如果獎金累積到14億，且有另外一個人中平分+扣稅會賠蠻少的，要3人都中一樣的號碼，平分14億之類的機會應該超級低，也就是說獎金只要超過14億，基本上都是穩賺不賠的，獨得就是7億變14億，兩人中就是打平，三人中虧一半，四人中慘賠只是獎金要高就是了，大樂透好像從未高過10億」、「扣稅說不定還倒賠」、「有一個人剛好也中，你的彩金瞬間變負債」。