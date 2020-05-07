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影／全台首創！車廂擁擠度馬上看 北捷App新功能上線
因應防疫並降低民眾群聚風險，台北捷運公司自主研發「車廂擁擠度即時告知功能」，只要民眾下載「台北捷運GO」App，就能即時掌握車廂內人流狀況，車廂擁擠程度分為舒適(綠色)、普通(黃色)、略多(橘色)及人多(紅色)等4個等級，同時結合月台電視同步顯示，提供民眾參考。初期在板南線優先試辦6個月，未來將延伸至文湖線。
台北捷運公司副總黃清信表示，經過測試後，車廂擁擠通知準確度目前有9成，首選板南線是因為一天的運載人次高達52萬，下一步將會延伸至文湖線。
北捷站務處副處長陳忠助講解能夠測出擁擠度的秘密武器就是加裝在車廂下的「壓力感測器」，接著透過管線將量測的數據傳到車上主機，板南線共有42列車，每列車共有6節車廂，全線共安裝252支壓力感測器。
民眾受訪時都對此App表示讚許，認為平常人擠人真的很不舒服，若遇到拖行李箱的旅客，空間更是狹小，且新冠肺炎疫情尚未結束，希望能保持安全距離，因此會願意下載使用。
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