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上市上櫃事業違反廢棄物清理法 環保署擬加重20倍罰金

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

為促使廢棄物產生者負起產源責任，違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則規定，罰鍰金額得考量受處罰者資力，環保署今天預告修法，若違法行為人涉及事業廢棄物，且為上市或上櫃事業者，得加重處罰十倍至二十倍。

環保署108年5月28日發布違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則，依據違反廢棄物清理法的行為態樣，分別明定罰鍰額度計算方式，供裁處機關依循裁罰，第2條明定得考量受處罰者資力處以罰鍰額度。

為提升環境正義、杜絕違規業者僥倖，環保署說，上市或上櫃事業因其資力而享有相對較多的社會資源，且往往因其營業規模較大而產生大量的事業廢棄物，允宜負起對環境保護更高的相應責任，本次預告新增違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第2條第2項，將違規行為人是否屬上市或上櫃事業，納入罰鍰額度計算的審酌因素，據以計算其應裁處罰鍰之數額，得加重處罰十倍至二十倍，但不得超過法定罰鍰最高額。

廢棄物 環保署

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