爭取進世衛 學者籲組織專業聯盟「外交部別只送口罩」

我國圍堵新冠肺炎成績亮眼全球且能輸出口罩支援他國，國際聲量增加，每年5月的世界衛生大會即將舉行，我國卻依舊遲未收到邀請。有學者表示，我國應考慮與國際籌組對抗新冠肺炎的聯盟，積極以自身專業拓展合作機會，「外交部不要只會送口罩」。

立法院厚生會今日召開每周例行的新冠肺炎抗疫專家會議，台大公共衛生學院兼任教授金傳春出席發言時表示，今年度世界衛生大會即將召開，主辦單位理應已擬定今年度的研討議題，我國內部應籌設一個工作群組了解與準備相關議題。

同時，應考慮與世界各國籌組對抗新冠肺炎的聯盟，積極以自身專業拓展合作機會。金傳春舉例，台灣過去就針對國際上的伊波拉疫情，曾經邀請各國使節開一整天的研討會議，藉此了解世界疫情概況、台灣與非洲的關係以及可能提供的協助等，如今亦可往這個方向思考台灣擁有哪些專業優勢、如何與國際合作，但至今不見外交部有任何策略，「外交部不要只會送口罩」。

台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎表示支持，他說，我國可考慮籌組國際視訊會議，讓世界各國學習台灣經驗。前衛生署長楊志良則表示，如果政府不辦，也可以建議立委組織籌備。