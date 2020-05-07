慈濟研發防疫罩 銅板價保障醫護感染風險上國際期刊

為避免新冠肺炎患者插管，醫護人員可能被感染的風險，花蓮慈濟醫院麻醉部團隊利用透明塑膠袋，研發出銅板價防疫罩，加上附鏡頭的插管光視棒，讓插管作業更安全快速。麻醉部恢復室主任陸翔寧表示，只要1平方公尺的面積，就能保障醫護健康，目前已在俄羅斯、美國等國的國際麻醉醫學期刊發表。

陸翔寧指出，這款防疫罩改良使用透明隔板時，視線與各項管路受到的侷限性，將塑膠袋剪裁成只要約1平方公尺的面積，以蓋住病患頭胸部為主，並在上面用有顏色的膠帶標注患者口部，防疫罩內有呼吸面罩，不怕插管插錯地方，也能輔助患者呼吸，密合度也足夠，不怕被傳染。

他表示，防疫罩成本只要50元左右，每個國家都能輕易完成，要加幾層塑膠袋都可以；再利用外科防水透氣透明敷料，就能避免漏洞，又方便插管。若要丟棄只需要把防疫罩往內包起來，再丟到醫療廢棄桶即可。

另外，插管時除了避免感染外，效率也很重要。陸翔寧說，台灣研發插管光視棒，還有攝影和影像顯示器，前端有發光點，可以清楚知道氣管的位置，大約5至8秒就可找到，完成插管作業。現在還可以把顯示器安裝在帽子上，醫師可單人作業，一邊插管、一邊檢視氣管位置，不用低頭靠近病患，避免近距離接觸。