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民眾連署「開放醫療用大麻」 食藥署正式回應

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
有民眾在公共政策網路參與平台提案希望「開放醫療用大麻」。本報資料照片
有民眾在公共政策網路參與平台提案希望「開放醫療用大麻」。本報資料照片

有民眾於公共政策網路參與平台提案「開放醫療用大麻」，獲5000多個附議，因此衛福部食藥署今天正式回應，大麻素製劑因所含成分不同，管制也不同，其中針對屬第二級毒品及管制藥品四氫大麻酚（THC）主要用於小兒頑固型癲癇罕病患者，國內早已准許區域醫院以上教學醫院或精神科教學醫院，經醫師診斷評估後可申請使用。

提案人的提案內容表示，大麻不僅在歐、美有合法開放的趨勢，去年至今，韓國、泰國及菲律賓也相繼開放大麻的醫療使用，且對許多罕病來講，其療效具有不可取代性（如帕金森氏症、妥瑞氏症及癲癇），是提升重症病患及長照對象生活品質的良方。

食藥署管制藥品組科長劉佳萍表示，由於一般民眾口中的「大麻」，指的是大麻植物，與大麻素、大麻素製劑不同。而為求慎重，食藥署也與提案人聯絡，釐清其訴求主體對象，而提案人回答為「大麻素製劑」。

劉佳萍說，大麻素製劑主要有兩種，一為四氫大麻酚（THC），另外一個為大麻二酚（CBD），依據成分不同管制也不同；其中，四氫大麻酚屬於第二級毒品及管制藥品；大麻二酚則不屬於毒品及管制藥品，以一般藥品列管。但這兩種台灣都沒有相關藥品申請許可證上市。

四氫大麻酚的大麻素製劑，主要是Dravet syndrome跟Lennox-Gastaut syndromes小兒頑固型癲癇罕病患者有使用需求。

劉佳萍表示，日前也邀集專家邀集相關公會、醫學會，召開專家會議，而醫師表示小兒頑固型癲癇罕病患者依發生率評估，台灣約僅有兩千多位患者，且不一定都需要此類藥品。若有使用需求，經醫師診斷評估後，也可依「管制藥品管理條例」及「特定藥物專案核准製造及輸入辦法」，由區域醫院以上的教學醫院、精神科教學醫院提出申請。

至於止痛部分，食藥署則回應表示，大麻對止痛來說沒什麼效果，但副作用不少，許多國際文獻基本上都不推薦大麻用於疼痛治療。

食藥署提醒，依美國國家藥物濫用研究所（NIDA）公開資料，使用大麻對身體及心理會產生不良影響，例如對肺部有刺激性，增加肺部感染風險；造成心跳加快，增加心臟病發作的機會；孕婦及兒童使用大麻，可能影響胎兒或兒童大腦發育等。心理方面的影響，除了產生幻覺、妄想及使得精神分裂症患者的症狀加重以外，還有成癮問題，不可不慎。

大麻 食藥署

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