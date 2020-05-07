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新冠肺炎重症者病情危及 桃醫血液淨化救命登國際期刊
一名確診新冠肺炎的52歲女性，於3月24日病情急轉直下，急性呼吸衰竭插管治療，轉往衛生福利部桃園醫院負壓隔離病房。院方今天宣布，該病患經血液淨化技術治療一個月後，已轉往普通病房，準備回家度過母親節。
衛生福利部桃園醫院腎臟科醫師王偉傑表示，該名女病患於3月15日確診新冠肺炎，3月24日病情急轉直下，肺浸潤並插管治療，為重症患者，3月26日轉負壓隔離加護病房。由於病情危及，桃園醫院運用獨創的醫療技術，在3月30日至4月1日間，連續3天進行血漿置換術合併持續性腎臟替代療法，4月15日移除氣管內管逐漸康復，17日開始練習床邊支撐坐立，已轉普通病房。
王解釋，院方先進行血漿置換術連續3天，在患者體內輸入高達1萬C.C的血漿，移除體內細胞因子改善「免疫風暴」，後持續高劑量持續腎臟替代療法，病患的胸部X光及臨床症狀都有良好改善。他說，這個醫療技術過去曾用在嚴重感染的病患上，文獻上記載治療過H1N1重症患者，他表示，此治療方式已經被國際期刊正式接受，相較於藥物治療，該治療沒有藥物副作用帶來的不良影響。
女病患的兒子也錄製影片，談及媽媽確診時的心聲，他表示，一開始只覺得確診就是進醫院，隔離一段時間就好，但沒想到媽媽突然插管、呼吸器都接上，情況不太好還可能用到葉克膜。他直呼，多虧院方集結所有心力，主治醫師不斷查詢國外論文、醫療經驗，院長、副院長也提供不少建議，經院方的治療，媽媽每天都在進步中，這一個月已經可以從昏迷狀態甦醒過來，相當感謝院方的照顧。
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