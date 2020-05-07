新冠肺炎重症者病情危及 桃醫血液淨化救命登國際期刊

一名確診新冠肺炎的52歲女性，於3月24日病情急轉直下，急性呼吸衰竭插管治療，轉往衛生福利部桃園醫院負壓隔離病房。院方今天宣布，該病患經血液淨化技術治療一個月後，已轉往普通病房，準備回家度過母親節。

衛生福利部桃園醫院腎臟科醫師王偉傑表示，該名女病患於3月15日確診新冠肺炎，3月24日病情急轉直下，肺浸潤並插管治療，為重症患者，3月26日轉負壓隔離加護病房。由於病情危及，桃園醫院運用獨創的醫療技術，在3月30日至4月1日間，連續3天進行血漿置換術合併持續性腎臟替代療法，4月15日移除氣管內管逐漸康復，17日開始練習床邊支撐坐立，已轉普通病房。

王解釋，院方先進行血漿置換術連續3天，在患者體內輸入高達1萬C.C的血漿，移除體內細胞因子改善「免疫風暴」，後持續高劑量持續腎臟替代療法，病患的胸部X光及臨床症狀都有良好改善。他說，這個醫療技術過去曾用在嚴重感染的病患上，文獻上記載治療過H1N1重症患者，他表示，此治療方式已經被國際期刊正式接受，相較於藥物治療，該治療沒有藥物副作用帶來的不良影響。