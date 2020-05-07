振興澎湖旅遊 業者推二天一夜平日每人1999元起

新冠肺炎疫情衝擊航空、旅遊業，華信航空與旅遊業即日起至6月推出優惠專案搶客，「搭華信輕鬆遊澎湖」二天一夜平日出發每人1999元起，三天兩夜2999元起，含機票、住宿、海洋牧場等遊程。

華信航空表示，每天都有高雄、台中、台北三地飛航澎湖，即日起至6月推出超值專案「搭華信輕鬆遊澎湖」二天一夜平日出發每人1999起，內容包含台灣到澎湖來回機票、沐之霖或玉堂飯店住宿一晚，或加價每人1000元可升等元泰或百事多麗飯店，及機場接送、機車24小時。

若三天二夜，則每人加價1000元起，加碼贈送海洋牧場半日遊、機車續贈24小時，台中或高雄出發假日每人加700元起。台北出發平日每人加400元起、假日加1300元起，有機車遊透透澎湖大街小巷各景點，吃遍澎湖美食、海洋牧場海鮮粥及碳烤蚵吃到飽等。

華信航空指出，因應新冠肺炎疫情，每架班機都會全面清潔消毒，旅客下機後由臺勤公司執行清艙，華信機務人員全程監督，每日以75%酒精全面消毒、清潔，旅客會接觸到的扶手、餐桌、置物櫃等，空勤組員服勤時即已全面配戴口罩、護目鏡及手套，旅客可安心搭機。

高雄市旅行公會理事長吳盈良表示，澎湖4、5月以往都是傳統旺季，現在航空公司跟飯店卻推出如此優惠價錢，可說是以往所沒有的超值。

澎湖旅行公會理事長謝光富指出，新冠肺炎現在澎湖是零確診，澎湖屬安全的旅遊避疫天堂，每年5月是澎湖花火節活動，卻因新冠肺炎疫情，延至7月6號開始，將有新一波的花火節活動，今年又配合漫威活動，9月又有燈光節，希望國人可多來澎湖旅遊。

元泰飯店協理莊翊偵說，該飯店最大特色就是原木家具與大坪數客房，4人房高達16坪，從床頭櫃、電視櫃、地板與門窗擺設，都是從印尼進口的實木家具，飯店的門牌也請印尼師傅純手工雕刻，每個門牌都不一樣。

澎湖縣旅遊處長陳美齡表示，澎湖必去景點有跨海大橋、經典的七美雙心石滬、藍洞、秘境天堂路、摩西分海，玄武岩、吉貝島等景點，歡迎國人來探索。