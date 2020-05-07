守護媽媽健康 國健署籲防疫期間乳癌治療不中斷

乳癌為我國婦女癌症第1位，國健署提醒，即便新冠肺炎防疫期間，乳癌患者的治療也不應中斷，病友務必依照與醫師討論的治療方式，切勿擅自中斷治療或停藥，若身體出現不適，應盡速與醫療團隊聯絡或就醫治療。

據國健署統計，每年有逾1萬名婦女罹患乳癌，逾2000名婦女死於乳癌；在新冠肺炎防疫期間，乳癌病友易引發焦慮與緊張情緒，甚至因擔心被感染而不敢就醫。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，據國健署統計資料顯示，經篩檢發現早期乳癌個案所占比率，相較沒有篩檢的比率高出26.7%，且0至2期乳癌預後良好，五年存活率高達9成；此外，我國乳癌陽性追蹤率自2009年的84.7%增至2019年的92.3%。

另外，研究也顯示，乳癌篩檢陽性個案未複診的主要原因，23%為沒有時間、21%為自認身體健康無需複檢，故她仍呼籲乳癌篩檢陽性者或自覺有異狀者，應盡速就醫。

病友吳小姐今現身說法，她說兩年前確診乳癌，雖經歷治療的不適，但在家人和朋友的陪伴下，得以穩定控制病情，去年10月更參加乳癌防治路跑活動，也參與多場乳癌防治基金會辦的演講，以及瑜珈課程。

吳小姐也以過來人的身分和大家分享：「做為乳癌病友並不可怕，害怕是自己的心境!積極面對病情，依醫囑接受治療，有助恢復健康。」