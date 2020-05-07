母親節美食表心意 桃機邀媽咪員工共享幸福「食」刻

母親節即將到來，桃園機場公司邀請「媽咪員工」們一同共享幸福「食」刻，以美食渡過佳節時光。即日起至5月31日止，凡具有「母親」身分之駐場員工出示親子照與識別證，即可至第一、二航廈出境服務台，免費領取面額新台幣100元的餐飲消費抵用券，讓媽媽們在辛苦工作之餘，可以輕鬆享用餐點或飲品，舒緩一下緊繃的情緒，充電後再出發。

這次活動提供的餐飲消費抵用券共限量5,000份，每人限領一次，領取時須出示「親子照」（或其他可證明有子女之資料）與「識別證」（機場通行證、員工證或其他足以身分識別之文件）供服務台人員確認。使用時無低消限制，適用於桃園機場管制區內外各餐飲商家。

桃機公司副總經理洪玉芬表示：「桃園機場24小時全年無休，同仁們平日站在第一線為旅客服務，工作本來就繁重；加上自疫情爆發以來，機場是防疫的第一線，員工們承擔著感染風險與臨時增加的任務，壓力與辛苦更是難以言喻！機場公司希望以實際的行動表達對媽媽員工們的感謝與肯定，同時帶動消費，活絡機場經濟！」。

受疫情影響，桃園機場內的企業與商家皆面臨極大挑戰，桃園機場公司除依據交通部政策進行相關補貼措施外，也希望透過各種可能之方式協助業者減輕經營壓力，以實際行動活絡機場內各項商業服務，與業者共渡難關，早日恢復桃園機場榮景。