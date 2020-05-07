老闆送東港名產「那個魚」他跳針問哪個 釣出內行人解答

日前有名網友到市場採買海鮮，熟識的老闆在結帳時送他幾條「那個魚」，由於初次看到便跳針詢問「那個魚是什麼魚」，讓老闆解釋到心累，對話在網上曝光，釣出內行人分享料理方法。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文寫道，早上到市場想買活蝦煮給老婆吃，結果當天只賣冷凍蝦，這時熟識的老闆見狀便向他推銷其它海鮮，等到付完錢準備離開時，對方表示要送「那個魚」給他。

原PO好奇詢問「這什麼」，老闆回應「『那個魚』，你太太越南人喜歡吃這個」，由於不解魚的名稱便再次追問，對方無奈解釋「就叫『那個魚』啦！牠沒什麼刺」，不過到最後他還是有聽沒有懂，讓老闆好氣又好笑。

貼文一出立刻掀起熱議，「現在才知道牠叫那個魚」、「那個魚油炸好吃」、「那個魚很好吃魚肉超嫩的」、「個魚超好吃，比鱈魚水嫩超多」、「就叫那個鱼，烤的炸的都好吃」、「那個魚好吃真心不騙」、「可以加豆簽煮湯，湯鮮味美，海產店會直接切段油炸，油炸後沾楜椒粉吃，但是我們東港人喜歡用牠跟統一肉燥麵一起煮湯鮮味美」。

也曾有網友在超市發現有賣「那個魚」，此魚口感獨特，是屏東東港名產，學名叫「小鰭鎌齒魚」，細長外表看起來像小鰻魚，長度約20公分，最長還可達70公分，外表光滑呈透明狀，所以又稱為水晶魚。