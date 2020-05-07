疫情到現在都沒排過口罩酒精？ 網友問：怎麼撐過來

新冠肺炎疫情開始至今已經五個月，雖然一開始因為防疫物資缺乏而有各種排隊購買之亂，但現在已逐漸穩定。有人回憶起一開始的混亂，說自己因為不愛排隊「從來沒有排過口罩、酒精、衛生紙」，想問有沒有人和他一樣，大家又是如何度過的？引發網友熱烈討論。

網友在網路論壇《mobile01》發文表示，他平常就不愛排隊，看到要排很長的隊會直接跳過，防疫物資也不例外。這次疫情，他靠著庫存的兩盒口罩加上口罩套，一直撐到現在才快要用完，想問大家情況如何。許多網友紛紛回應「從沒排隊過」、「口罩跟衛生紙都是用家裡原本就有的」、「有看到才買，要排隊就不買」、「其實只有第一波需要排隊」、「有些排隊的不一定是真需要，很多都只是跟風而已」。

也有網友認為，台灣因為有空汙，很多人家裡本來就有常備一定數量的口罩，且必要使用的工作場合公司會準備，只要重複使用，不出門去買也沒問題；酒精很多人也都有，且用量不大，一罐就可以用很久；衛生紙則原本就是生活必需品，平常就會注意夠不夠用。從疫情開始都現在都沒出門搶購，其實並沒有這麼困難。