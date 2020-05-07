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北捷防疫出新招 車廂擁擠度分4級可即時查

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
，台北捷運公司今天公布自主研發的「車廂擁擠度即時告知功能」，即日起在高運量板南線共42輛列車、252個車廂試辦，亮黃燈代表人潮普通，車廂內移動容易。記者翁浩然／攝影
，台北捷運公司今天公布自主研發的「車廂擁擠度即時告知功能」，即日起在高運量板南線共42輛列車、252個車廂試辦，亮黃燈代表人潮普通，車廂內移動容易。記者翁浩然／攝影

新冠肺炎疫情延燒，部分民眾為防疫，減少搭捷運等大眾運輸，台北捷運公司今天公布自主研發的「車廂擁擠度即時告知功能」，即日起在高運量板南線共42輛列車、252個車廂試辦，供民眾在月台時透過「台北捷運GO」App及月台電視查看，自由選擇避開較擁擠的車廂，分散車廂人潮，預計測試半年蒐集乘客意見後，評估是否擴大辦理，中運量的文湖線年底前也要測試該功能。

全國軌道業首創、由台北捷運公司自主研發的「車廂擁擠度即時告知功能」，是透過列車壓力感測器，計算出車廂載重所承受的壓力值，換算為車廂擁擠程度而來，原先是智慧維修計畫的技術，目的是蒐集車輛資訊用，因應防疫期間提前裝設在板南線，盼能幫助乘客避開人潮較多的車廂。

北捷公司副總經理黃清信表示，車廂擁擠程度現分為四級，分別是「綠色」代表舒適、車廂內移動無阻礙；「黃色」代表普通，車廂內移動容易；「橘色」代表人略多，車內移動需側身；「紅色」則是人多，車內較難移動；紅、橘色通常在上班尖峰時段出現，離峰時則多為綠、黃色。

民眾只要下載「台北捷運GO」App或更新到最新版本，點選「捷運路網」下方「車站資訊」項目，然後選擇所在的板南線車站，於列車到站時間右側點選擁擠度圖示，就能知道即將進站的列車，最新擁擠度狀況。

車廂載客重量如何測得？北捷表示，主要是利用長約5.7公分的「壓力感測器」，安裝在每節車廂底下的次懸吊系統氣管上，透過管線將量測的數據傳到車上主機；為了將車廂載重的壓力值，換算為乘客搭乘時感受的擁擠度，研發團隊歷經3個月時間、無數次運算程式的微調，還實際攜帶沙包到車廂進行載重測試。

北捷表示，目前以每人60公斤估算，車廂顯示綠燈是90人以下，黃燈約90到160人，橘燈為160到270人，紅燈則是270人以上；測試準確達9成，少部分即時資訊會因網路訊號不佳，回傳較慢或失敗。

市民嚴小姐表示，有擁擠度資訊還不錯，提早到不擁擠車廂處候車，可以比較快上車，也比較有機會找到座位，但上班尖峰意義可能不大。劉先生則說，尖峰時間還是能找相對不擠的橘燈車廂，能避免搭不上車。

，台北捷運公司今天公布自主研發的「車廂擁擠度即時告知功能」，即日起在高運量板南線共42輛列車、252個車廂試辦，亮黃燈代表人潮普通，車廂內移動容易。記者翁浩然／攝影
，台北捷運公司今天公布自主研發的「車廂擁擠度即時告知功能」，即日起在高運量板南線共42輛列車、252個車廂試辦，亮黃燈代表人潮普通，車廂內移動容易。記者翁浩然／攝影
，台北捷運公司今天公布自主研發的「車廂擁擠度即時告知功能」，即日起在高運量板南線共42輛列車、252個車廂試辦，主要是利用長約5.7公分的「壓力感測器」，安裝在每節車廂底下懸吊系統測得數據換算而來。記者翁浩然／攝影
，台北捷運公司今天公布自主研發的「車廂擁擠度即時告知功能」，即日起在高運量板南線共42輛列車、252個車廂試辦，主要是利用長約5.7公分的「壓力感測器」，安裝在每節車廂底下懸吊系統測得數據換算而來。記者翁浩然／攝影
台北捷運公司今天公布自主研發的「車廂擁擠度即時告知功能」，即日起在高運量板南線共42輛列車、252個車廂試辦，車廂擁擠程度現分為四級。圖／北捷提供
台北捷運公司今天公布自主研發的「車廂擁擠度即時告知功能」，即日起在高運量板南線共42輛列車、252個車廂試辦，車廂擁擠程度現分為四級。圖／北捷提供
，台北捷運公司今天公布自主研發的「車廂擁擠度即時告知功能」，即日起在高運量板南線共42輛列車、252個車廂試辦，供民眾在月台時透過「台北捷運GO」App及月台電視查看。記者翁浩然／攝影
，台北捷運公司今天公布自主研發的「車廂擁擠度即時告知功能」，即日起在高運量板南線共42輛列車、252個車廂試辦，供民眾在月台時透過「台北捷運GO」App及月台電視查看。記者翁浩然／攝影

北捷 捷運 新冠肺炎 社交距離

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