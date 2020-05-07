影／防疫廣告爆紅女神醫師 10秒洗手舞融化你的心

新冠肺炎疫情期間，中央不定時推出「防疫大作戰」衛教廣告，其中一部為輔大醫院家醫科醫師許書華拍攝，天使臉蛋加上甜美嗓音，引起網友轟動，更有人直呼「第一次把防疫廣告看完」。她今受訪時表示，很開心大家因自己接收到防疫知識，但更希望外界注意到的是專業領域，她也現場示範起短版洗手舞，宣導正確衛教觀念。

許書華今早於輔大醫院分享上班日常及拍攝防疫廣告經驗，她指出，平常就會在社群軟體上宣導衛教資訊，尤其指揮中心是正確訊息的源頭，非常樂意協助推廣，因此在同業介紹下，受邀拍攝防疫廣告。

對於防疫廣告推出後，引起大批網友熱搜，她則低調表示，原本門診量就不錯，自從廣告曝光，的確有更多民眾因好奇且有就診需求，前來掛自己的門診；但她也強調，專業領域才是走得長遠的關鍵，若是醫不好病人，也無法獲得好評。

外界好奇，究竟女神級的許書華是否單身？她也大方分享，自己已是兩個小孩的媽，大兒子5歲、小女兒3歲，「我是個媽媽，也是位博士班學生，同時是名老師，身兼數職情況下，該過的生活就是紮實的過，爆紅沒有影響很大，老公就是我的神隊友。」