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健保署改革醫材差額給付 首納人工頸椎間盤等三類醫材

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導

醫療器材推陳出新，衛福部健保署統計，過去六年來民眾選擇全額自費醫材的費用成長三倍，坊間甚至出現「自費的比較好」與「健保給付的是次等貨」等傳言。衛福部健保署為此推動改革，盤點新式且臨床必要醫材，統一醫院價格，並依臨床實證等級訂定健保差額給付比例，目前已納入人工頸椎椎間盤等三類醫材。

衛福部健保署醫審及藥材組專門委員黃育文表示，健保署依據今年修訂的「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」改革，首先盤點所有自費醫材品項，邀請業者、醫院代表及臨床專家研議收載臨床上必要醫材，並訂出合理的價格範圍。

同時，一改過去健保差額給付一個固定金額，而是依臨床實證等級訂定給付比例，實證等級越高給付就越高、最高給付四成，藉此讓民眾使用到新式醫材且減輕負擔，民眾也可由健保署給付的比例來判斷這款醫材是否有效。

黃育文表示，首批適用新法的三類醫材包括人工頸椎椎間盤、特殊功能及材質脊椎間體護架以及經導管置換瓣膜套組，共計有83品項，待衛福部公告後正式上路，預計一年約有9100人次受惠。

人工頸椎椎間盤用於執行頸椎椎間盤置換術，功能不同於健保已給付的脊椎間體護架，加上其短期療效顯示能減少鄰近節段病變及退化機率、增加頸椎活動度及提升整體治療成功率，但長期療效尚待研究，因此同意在有限的健保資源下先納入差額負擔。

目前多數院所對於人工頸椎椎間盤收費約25.5萬元，最高可達30萬元。現在，經共擬會議核定費用約23.3萬元，健保給付核定費用的兩成、民眾自付八成，未來院所向民眾收費不得超過此金額。

另兩項被納入差額給付的醫材包括特殊功能及材質脊椎間體護架、經導管置換瓣膜套組，前者是基於考量現行術式以背後置放為主，但為與時俱進，因此同意納入從前面置放或具臨床實證顯示有較佳融合率的新特材。經共擬會議核定費用約5.1萬至17.6萬元，健保同樣給付其核定費用的兩成、民眾自付八成，自付差額上限因不同功能類別而異，估計每年約6200人次受惠。

經導管置換瓣膜套組則有臨床實證顯示，對於高風險或無法接受傳統開胸手術置換心臟瓣膜的病患，具有較低的死亡率及合併症，臨床療效及安全性較高，因此也納入差額給付之列。經共擬會議核定費用約109.7萬元，健保給付其核定費用的三成、民眾自付七成，估計每年約400人次受惠。

黃育文表示，其他自費醫材也可能有各家醫院收費標準不一的情形，因此健保署正研議針對現行收載的人工水晶體等九類差額特材（義肢除外）核定民眾自付差額的上限，也就是統一各家醫院收費。

健保 醫材 衛福部

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