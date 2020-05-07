貨物未綁緊害「犁田」 立院修法最高罰1.8萬

貨車貨物掉落意外頻傳，光是國道平均一年物品散落案件就超過4萬件，甚至日前還曾發生有「豬隻」掉落的意外。為此，立法院交通委員會今審議通過道路交通管理處罰條例第30條，新增汽車裝載貨物脫落、掉落都將開罰，且罰則從現行的3000元至9000元不等，提高到3000元至1萬8000元不等。

民進黨立委林俊憲表示，他支持提高罰則，因為過去真的發生過很多次類似意外，且貨物掉落是有可能傷害到別人的，不應該掉以輕心。

提案立委陳素月說，汽機車載運貨物行進間，貨物掉落、摔落案件頻傳，光是國道散落物案件一年就超過4萬件，嚴重影響國道行車安全，尤其國道車速很快，一但車輛閃避不及就會出車禍，摔落物沒有處理好，也會引發二次事故，因此要求提高罰則，這不是針對國道，一般道路也一樣。

立委趙正宇說，他每天都要開車從桃園到台北來開會，一天少則二次，多則四次，過去就曾看過貨車貨物掉落的情況，甚至還曾看過掉整捆麻繩的。他有一次開車遇到鐵塊掉落，遠遠看到想要閃避，卻來不及，當下前後車輪輾過，輪胎當下就破了，這真的很危險。

時代力量立委邱顯智則說，貨車貨物掉落屬於公共危險，後車如果因此發生狀況，會造成相當大的危害。

立院交委會最後也審議通過，確定將貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭的罰則提高，從現行的3000至9000元不等，提高為3000元至1萬8000元不等，全案後續還將送院會二、三讀。