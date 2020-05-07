快訊

中年男申請擴大紓困補助未過 竟拿起原子筆企圖刺頸

萬元紓困亂三天 蘇貞昌今滅火道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快加油！各國陸續解封 國內油價下周恐漲1.9元

聯合報 / 記者黃有容/台北即時報導
中油加油站。圖／中油提供
中油加油站。圖／中油提供

由於全球新冠肺炎疫情趨緩，各國陸續規劃解除封城，根據中油油價機制計算，國內油價下周漲幅可能不小，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.9及2.1元。

專家表示，全球新冠肺炎疫情趨緩，各國擬鬆綁封城措施，影響國際油價回升，國內油價的跌勢可能暫時中止。

依據中油公式，累算至5月6日的7D3B週均價為24.61美元，較上週17.72上漲6.89美元。新台幣兌美元匯率29.891較上週29.954升值0.063。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.9及2.1元。

以本周中油油價估算，預估下周零售價格分別為92無鉛汽油每公升18.1元、95無鉛汽油每公升19.6元、98無鉛汽油每公升21.6元、超級柴油每公升15.3元。

油價 新冠肺炎 中油

延伸閱讀

解封爭議分裂美國 專家：人們習慣貶低對立觀點

解封須分階段 世衛：不謹慎恐重新封城

原油供過於求問題持續 油價下跌

油價暴跌連動…4月物價連3黑 年減0.97%

相關新聞

北捷防疫出新招 車廂擁擠度分4級可即時查

新冠肺炎疫情延燒，部分民眾為防疫，減少搭捷運等大眾運輸，台北捷運公司今天公布自主研發的「車廂擁擠度即時告知功能」，即日起...

貨物未綁緊害「犁田」 立院修法最高罰1.8萬

貨車貨物掉落意外頻傳，光是國道平均一年物品散落案件就超過4萬件，甚至日前還曾發生有「豬隻」掉落的意外。為此，立法院交通委...

快加油！各國陸續解封 國內油價下周恐漲1.9元

由於全球新冠肺炎疫情趨緩，各國陸續規劃解除封城，根據中油油價機制計算，國內油價下周漲幅可能不小，預估下週汽、柴油零售價格...

獨／防疫新生活運動雙鐵解禁規畫曝光 中期可不戴口罩

隨著我國接連本土零確診，中央流行疫情指揮中心啟動防疫新生活運動。根據本報取得資料，交通部近日已擬定出解除防疫措施順序規畫...

影／防疫廣告爆紅女神醫師 10秒洗手舞融化你的心

新冠肺炎疫情期間，中央不定時推出「防疫大作戰」衛教廣告，其中一部為輔大醫院家醫科醫師許書華拍攝，天使臉蛋加上甜美嗓音，引...

健保署改革醫材差額給付 首納人工頸椎間盤等三類醫材

醫療器材推陳出新，衛福部健保署統計，過去六年來民眾選擇全額自費醫材的費用成長三倍，坊間甚至出現「自費的比較好」與「健保給...

乳癌治療換用生物相似藥 醫提醒3潛藏危機

「醫師說要換藥，這會影響療效嗎？」去年12月起，國內第一個癌症生物相似藥納入健保，乳癌患者首當其衝，最近乳癌病友協會就接...

凌越生醫開發新冠抗體快篩 一滴血十分鐘有結果

全球因應新冠肺炎疫情祭出程度不等的封鎖措施，抗體檢驗工具有機會讓國家了解群體免疫情形，進而調整防疫政策、加速復工與放寬邊...

領到沒線口罩更好戴？恭喜你拿到全球唯一台灣專利版口罩

該款口罩為台灣業者申請到全球專利的Z褶口罩，在推出時因為低調，讓不少民眾以為領到政府的瑕疵口罩，經內行人曝光後，才發現這是比一般口罩還貴的專利款，讓人直呼：台灣專利款好棒，竟有隱藏玄機在內。

1968熱點爭議 黃偉哲：希望台南至少刪一半

1968App五一連假人潮監測引發爭議，台南市24處被列入全台最多，傳出台南市要求全刪，市長黃偉哲今天受訪時表示，至少刪...

他10年來2癌輪流復發 因定期追蹤治療安然度過

宜蘭一名男子罹癌10年，甲狀腺癌、直腸癌多次復發，頻繁進出醫院，經歷超過50次的化療、25次的放療，至今仍與癌共處，還是...

便當 便當！ 生命中的便當的記憶

便當實應作日本漢字「弁当」。有則笑話，有人初學華語，而欲請人吃飯，乃造句曰：「今天晚上我請您吃個便飯。」對方一時之間未置可否，那人乃心急脫口而出：「放心，只是小便飯，不是大便飯。」聞者莫不胃口倒盡。

熱門新聞

史無前例！圓山飯店住一晚千元有找 吃Buffet加價購

9.3億一人獨得 宅神曝「10大中獎者公式」網讚爆

他集齊陳時中業配「零確診套餐」 網一看大驚：地獄食譜

驚！昨首度國內五機場國際客「全掛蛋」 松機只剩載貨

台灣設計師爆抄襲爭議！空間設計團隊大量抄襲 遭原作者抗議

澳洲多地鸚鵡從天而降離奇死亡 怪病傳播與新冠病毒相似

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。