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快加油！各國陸續解封 國內油價下周恐漲1.9元
由於全球新冠肺炎疫情趨緩，各國陸續規劃解除封城，根據中油油價機制計算，國內油價下周漲幅可能不小，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.9及2.1元。
專家表示，全球新冠肺炎疫情趨緩，各國擬鬆綁封城措施，影響國際油價回升，國內油價的跌勢可能暫時中止。
依據中油公式，累算至5月6日的7D3B週均價為24.61美元，較上週17.72上漲6.89美元。新台幣兌美元匯率29.891較上週29.954升值0.063。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.9及2.1元。
以本周中油油價估算，預估下周零售價格分別為92無鉛汽油每公升18.1元、95無鉛汽油每公升19.6元、98無鉛汽油每公升21.6元、超級柴油每公升15.3元。
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