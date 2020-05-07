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乳癌治療換用生物相似藥 醫提醒3潛藏危機

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
乳癌防治基金會董事長張金堅指出，醫療院所在採購藥物時，不能只求低價，在癌症用藥上，雖然換藥後的藥效差異，並非立即顯見，但攸關人命，更需謹慎，提供多樣性選擇。圖／張金堅提供
乳癌防治基金會董事長張金堅指出，醫療院所在採購藥物時，不能只求低價，在癌症用藥上，雖然換藥後的藥效差異，並非立即顯見，但攸關人命，更需謹慎，提供多樣性選擇。圖／張金堅提供

「醫師說要換藥，這會影響療效嗎？」去年12月起，國內第一個癌症生物相似藥納入健保，乳癌患者首當其衝，最近乳癌病友協會就接到不少癌友求救電話，理事長黃淑芳說，癌友在治療過程中被換藥，這是很危險的，醫院不可因財務，而犧牲病友權益。

對於國內核准及給付第一個癌症生物相似藥，乳癌病友協會與乳癌防治基金會均表樂觀其成，癌友及醫療院所多了一種選擇。

但使用中的藥物突然被換成生物相似藥，看似簡單無害，背後卻潛藏許多危機。乳癌防治基金會董事長張金堅點出三大風險，首先，部分癌友換用生物相似藥物，可能體內產生對於原廠藥的抗體，中和之後，導致藥效解離，療效變差。

他說，其次，乳癌治療並非單一用藥，有時常合併兩種標靶藥物，如果其中一項換成生物相似藥，也可能影響療效。第三則是，在缺乏嚴謹臨床試驗情況下，貿然將生物相似藥適應症外推至其他癌症，這相當危險，例如，作用機轉一樣，用於乳癌的生物相似藥，竟也外推至胃癌。

張金堅表示，原廠藥或生物相似藥均有不錯的療效，但蛋白質單株抗體類生物製劑，屬於四次元結構，極為複雜，只能做到相似，正在使用原廠藥物的乳癌病友，如果一下子換成生物相似藥物，實在很難保證療效。

到底單株抗體類生物製劑的四次元結構有多複雜？張金堅以交通工具為例，一開始是腳踏車，接著機車、汽車、直升機，最後進化到了噴射機、太空梭，正因結構極為複雜，可能造成療效不相似的疑慮。

對於癌友來說，原廠藥換成生物相似藥，可能是一次賭注，具有一定風險，張金堅說，為了避免醫療糾紛，醫師務必向病患及家屬解釋清楚，分析利弊得失，落實醫病共享決策。

「務必做一個勇於提問的聰明病人」，張金堅說，傳統醫療提供者總給人高高在上的感覺，與病人互動時，大多被動，但現在講究以病人為中心，應該尊重患者權益，善盡告知的責任，而病人如有疑慮，就應表達想法。

黃淑芳則建議，癌友應該多練習與醫師如何有效溝通，勇於提問，例如：換藥後，可能面臨哪些風險？應該注意哪些事情？病人可以選擇嗎？如果真的要換藥，是否可以採用「二二」原則？

黃淑芳指出，先進國家換藥時，均採高規格的「二二原則」，原廠藥走完兩次療程，接著生物相似藥也用兩次療程，接著再換回原廠，重複三次，等確定風險及療效後，再換成生物相似藥。

張金堅呼籲，醫療院所在採購藥物時，不能只求低價，在癌症用藥上，雖然換藥後的藥效差異，並非立即顯見，但攸關人命，更需謹慎，提供多樣性選擇。

乳癌 癌症

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