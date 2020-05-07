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台灣之光 桃醫採血液淨化技術治癒肺炎重症者

中央社 / 桃園7日電

一名52歲女子為新冠肺炎重症患者，被送往衛生福利部桃園醫院負壓隔離加護病房，醫院今天表示，經過血液淨化技術治癒這名患者，這項治療方式已獲得國際期刊正式接受，成為台灣之光。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，衛生福利部桃園醫院今天發布一起病例指出，一名52歲女性3月15日確診為新冠肺炎，3月24日病情急轉直下，有肺浸潤並插管治療，為重症患者，3月26日轉到負壓隔離加護病房。

桃園醫院腎臟科醫師王偉傑今天在院方舉行記者會指出，桃園醫院運用獨創的醫療技術，經3月30至4月1日，連續3天做血漿置換術，合併持續性腎臟替代療法，移除體內細胞因子改善免疫風暴（細胞因子風暴），個案在4月15日移除氣管內管，17日開始練習床邊支撐坐立，並可用紙筆、LINE等與家屬溝通。

王偉傑說，這項以「血液淨化技術」治療新冠肺炎，主要是適度運用血液淨化技術移除細胞因子，避免細胞激素持續惡化，進而改善可能導致急性呼吸衰竭的狀況。

他提到，這項治療方式已經被國際期刊正式接受，相較於藥物治療，血液淨化治療沒有藥物副作用帶來的不良影響，也希望能挽救更多肺炎重症患者，避免惡化或死亡。

王偉傑說，這項方式的優點包括可保護血管功能、不影響血壓且清除大多數毒素，即使對病患無成效，但也沒有任何副作用。

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