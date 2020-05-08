口罩戴久不舒服 防疫必備「涼」方在這裡

京都念慈菴枇杷潤喉糖禮盒，含多種口味，可每天品嘗不同的涼爽滋味。 圖／京都念慈菴 提供

防疫期間，民眾進出大眾運輸、公共場所都得戴著口罩避免傳染。但是長時間戴口罩的情況下，容易造成喉嚨又悶又乾。其實戴口罩時，含一顆成分天然的「潤喉糖」，就可以有效舒緩悶熱與不適感，成為防疫期間另類的隨身必備小物！

台灣的防疫成績有目共睹，除了各方的齊心努力之外，民眾自發性的佩戴口罩也是一大關鍵。但是民眾接受訪問時就透露，「戴口罩容易悶」、「每天要戴8小時，覺得很臭」。但防疫至上，也只能偷偷拉下口罩透透氣，或是到戶外呼吸一下新鮮空氣。除此之外，戴口罩造成的悶熱感，也容易引起乾咳，很可能引起週邊路人的側目。有民眾就表示，「在公車上只是咳了一小聲，旁邊的人馬上換位置！」

長時間戴口罩必備「涼」方，解決喉部不適。 圖／聯合報資料照片

戴口罩不只會造成悶熱，常常也因口罩遮擋，而得加大音量說話，增加喉嚨負擔；而且近期氣溫忽冷忽熱，許多體質敏感的民眾也容易咳嗽。但若適時含一顆含有金銀花等天然草本成分的「京都念慈菴枇杷潤喉糖」，就可以有效滋潤喉嚨，減少戴口罩產生的悶熱，舒緩不適。民眾在實際體驗後，確實也認為「涼涼的，真的比較不悶」，而且「感覺口罩比較不臭了～」