他10年來2癌輪流復發 因定期追蹤治療安然度過

宜蘭一名男子罹癌10年，甲狀腺癌、直腸癌多次復發，頻繁進出醫院，經歷超過50次的化療、25次的放療，至今仍與癌共處，還是安然度過他，意志力外，羅東博愛醫院大腸直腸外科醫師余盈輝分析，重點在於定期追蹤、積極治療，成功抗癌，絕非偶然。

羅東博愛醫院指出，這位抗癌勇士69歲患者2011年確診甲狀腺癌第三期，2014年確診直腸癌第三期，截至2018年之前，直腸癌每隔1年多便復發1次，2018年8月也發現甲狀腺癌的復發，他積極接受放療、化療與手術切除。怎料才安心沒多久，今年3月又發現直腸癌復發，經正子電腦斷層掃描後發現腫瘤轉移至右肺部。

確認病灶後，他積極進行治療與手術切除，3月底出院回家休養，罹癌10年，他頻繁進出醫院，至少經歷超過50次的化療與25次的放療，至今仍與癌共處，令余盈輝醫師也稱讚「病人意志堅定、勇於積極接受治療，是真正的抗癌勇士。」

余盈輝分析原因表示，癌症的治療除了必須透過醫療單位跨團隊的合作之外，病人按時追蹤與積極接受治療也有機會讓癌症持續得到控制，「患者因為定期接受追蹤，讓復發的情況在短時間內被醫療團隊掌握並即時切除復發處的腫瘤，是戰勝癌症的關鍵。」

余盈輝說，在發現直腸惡性腫瘤時，醫師通常會先確認腫瘤的臨床期別，如果是侵犯較深或是直腸繫膜淋巴結疑似轉移，就必須先透過放療與化療縮小腫瘤，待腫瘤縮小，再以外科手術切除腫瘤，之後輔以預防性的化療藥物做後續治療，若沒再復發，後續只要定期追蹤即可。

余盈輝表示，大腸直腸癌屬於預後較好的癌症，如果早期發現，治癒率極高，術後的保肛率也超過百分之95，幾乎無需做肛門切除手術及永久性人工肛門（腸造口），長期存活率非常樂觀，且由於該種癌症化療藥物毒性較低，帶給病人的不適感與副作用較小，即便是第四期，病人仍可維持一定的生活品質。