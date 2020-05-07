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每月3500元調高為5000元 環保署提高回收費率和個體補貼金

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
環保署即日起至6月底，提高資源回收業者回收補貼金，從每人每月3500元調高為5000元。記者楊德宜／攝影
環保署即日起至6月底，提高資源回收業者回收補貼金，從每人每月3500元調高為5000元。記者楊德宜／攝影

受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟活動停滯，公共場所、學校關閉，不少個體回收業者無法進到這些場館進行資源回收，生計受到影響；環保署為穩定回收處理體系的運作，即日起至10月底止，調高廢塑膠容器及廢紙餐具回收清除處理補貼費率，同時，即日起到6月底止，也提高資源回收業者個體戶的回收保證收購價格，從每人每月上限3500元調高為5000元；兩者補貼總預算1億7830萬元；先以回收基金支應。

環保署表示，全球生產及消費行為因受疫情影響，原油價格下跌，二次料導致塑膠類原物料及再生料市場價格下跌，影響資收物處理、回收運作，因此，針對廢塑膠容器材質，調高補貼費率。

環保署表示，回收業者依各材質處理廠市場收購價格降幅，有五個項目隨著石油價格分別提高11%至21%不等；至於個體戶部分，保證收購價格每人每月上限3500元，提高到5000元，同時，也與各地方環保局合作，媒合回收個體戶收受自助餐店，及便當店業者，讓資收個體業者有更穩定的收貨來源。

環保署資源回收管理基金管理會執秘顏旭明表示，因為疫情的關係，消費者減少到餐廳用餐，改為外帶，因此紙容器用得多，去年三月紙餐具使用9750公噸，今年三月1萬5500公噸，增加五成；因此希望能調高回收費率，並且增加個人補貼，讓資收戶趁現在價格好，提高回收機制，資收業者可以進到社區，能把這些可回收產品，從垃圾袋中拿出來回收增加收益，也會減少環境負擔，不少資收業者都屬於個人兼職，若受到這波疫情影響收入減少，也能夠有補貼能夠多幫忙。

顏旭明說，根據統計，現階段回收業者有604家、從業人員7000元，列冊的資收業者個體戶有1萬2380人。過去紙容器回收每公斤僅1.2元，現在如果能夠回收賣到清潔隊，每公斤是18元，回收價格大幅提高，也因此鼓勵資收個體戶回收12項，現在回收每月金額上限調高為5000元鼓勵回收，把回收體系撐住。

他也說，也請民眾進行紙餐具回收時，可以順手做好除去菜渣工作，也可以衛生紙簡單擦拭，做「清潔、分類、堆疊」工作，也可以方便第一線清潔隊員，或資收人員進行回收。

環保署即日起至10月底止，調高廢塑膠容器及廢紙餐具回收清除處理補貼費率(業者)，同時，即日起到6月底止，也提高資源回收業者(個體戶)的回收補貼金，從每人每月3500元調高為5000元。記者彭宣雅／攝影
環保署即日起至10月底止，調高廢塑膠容器及廢紙餐具回收清除處理補貼費率(業者)，同時，即日起到6月底止，也提高資源回收業者(個體戶)的回收補貼金，從每人每月3500元調高為5000元。記者彭宣雅／攝影
環保署即日起至10月底止，調高廢塑膠容器及廢紙餐具回收清除處理補貼費率(業者)，同時，即日起到6月底止，也提高資源回收業者(個體戶)的回收補貼金，從每人每月3500元調高為5000元。記者彭宣雅／攝影
環保署即日起至10月底止，調高廢塑膠容器及廢紙餐具回收清除處理補貼費率(業者)，同時，即日起到6月底止，也提高資源回收業者(個體戶)的回收補貼金，從每人每月3500元調高為5000元。記者彭宣雅／攝影

環保署 資源回收

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