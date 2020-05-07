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領到沒線口罩更好戴？恭喜你拿到全球唯一台灣專利版口罩

聯合新聞網 / 綜合報導
康那香董事長戴榮吉在二月就表示，手上拿的是被政府徵用的醫療用口罩，該款口罩即是Z褶口罩。記者吳淑玲／攝影
康那香董事長戴榮吉在二月就表示，手上拿的是被政府徵用的醫療用口罩，該款口罩即是Z褶口罩。記者吳淑玲／攝影

台灣防疫破百天，全民領口罩、戴口罩已成日常風景，有人發現領到的口罩打開一看竟都沒有線？這是怎麼回事？不是瑕疵品，原來這個口罩大有玄機，它可是台灣在全球獨家專利Z褶口罩！有民眾在PTT討論區表示，如此一來，讓口罩更好戴、更加服貼。

有人發現領到的口罩打開一看竟都沒有線？這是怎麼回事？不是瑕疵品，原來這個口罩大有玄機，它可是台灣在全球獨家專利Z褶口罩！擷自業者官網
有人發現領到的口罩打開一看竟都沒有線？這是怎麼回事？不是瑕疵品，原來這個口罩大有玄機，它可是台灣在全球獨家專利Z褶口罩！擷自業者官網

仔細看口罩表面，這款口罩的設計並非沒有線，而是將綁帶暗藏在口罩內。只要在使用時拉開兩端的隱藏式綁帶，將它們拉開到能使用的缺口後，即能像一般繩子一樣使用，之所以這樣設計，主要是考量到必須長時間配戴口罩的醫護人員或民眾，不會有「綁了一整天」的不適感；有民眾還認為，如此一來，在拉緊時能讓口罩更服貼臉型，舒服又更保護口鼻。

該款口罩為台灣業者申請到全球專利的Z褶口罩，在推出時因為低調，讓不少民眾以為領到政府的瑕疵口罩，經內行人曝光後，才發現這是比一般口罩還貴的專利款，讓人直呼：台灣專利款好棒，竟有隱藏玄機在內。但還是有網友覺得這個專利版口罩的帶子容易斷，建議大家少拿這種口罩；也有人覺得，這樣的設計更容易放在口罩套裡面。

圖為專利版Z褶口罩拆出綁帶的步驟。擷自PTT
圖為專利版Z褶口罩拆出綁帶的步驟。擷自PTT

圖為2016年康那香董事長戴榮吉展示新開發的口罩（右），強調以四倍高速自動化生產減少製程與人力成本。報系資料照／記者周宗禎攝影
圖為2016年康那香董事長戴榮吉展示新開發的口罩（右），強調以四倍高速自動化生產減少製程與人力成本。報系資料照／記者周宗禎攝影

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