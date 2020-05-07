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防疫戴乳膠手套過敏 醫院女職員玉手紅腫又發癢

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基指出，對乳膠過敏者也應提醒患者應避免手戴橡皮圈。
亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基指出，對乳膠過敏者也應提醒患者應避免手戴橡皮圈。

一名28歲醫院女行政人員，因配合防疫，每天配戴乳膠手套在醫院協助插健保卡查詢旅遊史，卻因對乳膠過敏，經常眼睛癢、流淚和打噴嚏，值班後手部也出現紅腫發癢情形，令她苦不堪言，直到接受藥物治療，以及內層穿戴吸汗材質手套後，才緩解乳膠過敏之苦。

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基指出，因乳膠手套的摩擦力很大，為方便穿戴，會加入玉米澱粉增加潤滑度，但玉米澱粉會吸附釋放手套的乳膠蛋白質，因此造成過敏反應

蔡肇基說，乳膠過敏可分為「立即型」、「延遲型」及「遲緩型」三種都與手套的乳膠濃度有關。立即型通常在接觸乳膠製品後幾分鐘內發生，症狀包括局部接觸部位紅腫發癢、眼皮水腫、鼻塞、心悸、呼吸困難及休克等。

延遲型通常於接觸後2至6小時發生，且可能反覆發作；相較於另外兩型，診斷及治療上較為棘手，因有些人初次接觸乳膠立即產生反應，治療後症狀立即解除，但返家後可能於6個小時內再度發作，必須再度送醫治療，若延誤治療時機，容易遭家屬質疑是否初次的診斷及處置不當。

遲緩型通常在接觸乳膠製品後48小時產生症狀，接觸部位產生皮下結節、紅疹、發癢、局部性硬塊等，長期接觸會使皮膚變粗且角質化，又以手套接觸造成的皮膚濕疹最為常見。

因乳膠蛋白屬於植物性蛋白，因此對乳膠過敏的人，有4成比例當吃下奇異果、香蕉、酪梨、水蜜桃、鳳梨、香瓜、核果、栗子等水果後，也會特別容易發生過敏反應。反之，原本對這些水果過敏的人，長期接觸乳膠後，也會更容易對乳膠產生過敏反應。

針對立即型患者，可透過抽血檢測過敏球蛋白IgE，確認過敏嚴重程度，而遲緩型的患者，可用皮膚貼布試驗，再搭配詳細的臨床病史；有局部皮膚濕疹之病人，除了應該避免接觸之外，還要用免疫劑來治療。

提醒對乳膠過敏的民眾，若需長期配戴手套，可先戴上吸汗材質手套，再戴沒有粉劑、沒有乳膠的手套，以防止手部不適的現象。脫掉手套後要用溫和的肥皂洗手，並將手部完全擦乾。

此外，立即型過敏反應患者看牙醫、接受手術或其他治療時，應先知會醫師，請對方避免使用乳膠製品，以免發生呼吸困難、休克等危險。

醫院行政人員，為配合防疫，因全程需配戴乳膠手套，導致對乳膠過敏。圖／亞洲大學附屬醫院提供
醫院行政人員，為配合防疫，因全程需配戴乳膠手套，導致對乳膠過敏。圖／亞洲大學附屬醫院提供

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