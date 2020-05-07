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颱風何時生成？ 鄭明典：再次出現擾動期雲團特徵時

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
鄭明典在臉書PO一張衛星水氣頻道影像，他說，下一次再出現擾動期雲團特徵時，應該就會有颱風生成了。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典在臉書PO一張衛星水氣頻道影像，他說，下一次再出現擾動期雲團特徵時，應該就會有颱風生成了。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局代理局長鄭明典在臉書PO一張衛星水氣頻道影像，他說，下一次再出現擾動期雲團特徵時，應該就會有颱風生成了。

他說，影像中愈白表示愈潮濕，通常是上對流層的上升區；愈暗表示愈乾燥，通常是上對流層的下沉區。間熱帶輻合帶是熱帶尺度最大、近乎永久性、對流活躍的天氣系統。對北半球來說，它位於副熱帶高壓帶的下沉區以南，赤道以北，隨季節變化南北移動。夏季末到最北，冬季可能移入南半球而短暫消失。

鄭明典表示，最近北半球的這條間熱帶輻合帶，算是由南半球回來而且完整再建立的開始。現在這樣完整的接近線狀分布屬於平靜期，有時會斷成好幾團大雲團，那稱為擾動期。基於季節變化的特性，下一次再出現擾動期雲團特徵時，應該就會有颱風生成了。

鄭明典 颱風 氣象局 天氣動態

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