獨／防疫新生活運動雙鐵解禁規畫曝光 中期可不戴口罩

隨著我國接連本土零確診，中央流行疫情指揮中心啟動防疫新生活運動。根據本報取得資料，交通部近日已擬定出解除防疫措施順序規畫。雙鐵初期將取消長途列車不售站票、移除社交距離線等；中期取消強制戴口罩、拒載發燒客等；後期則是運輸單位清消作業回歸業者自行管理方式辦理，最後全面解除交通防疫措施。交通部證實有所規畫，不過一切仍要在指揮中心指示後實施。

雙鐵自4月1日起全面量體溫，一旦發燒予以拒載，未戴口罩者也不得上車。因應社交距離，台鐵、高鐵也各自祭出相關措施，避免民眾群聚。

不過由於國內疫情經控制已有減緩趨勢，指揮中心討論認現行政府尚無需升高管制強度，疫情防線將從社區退到個人健康管理的新生活時代。據了解，交通部近日請各運輸單協助檢視量體溫、戴口罩、列車場站消毒等防疫措施。

本報取得資料，鬆綁措施共分為四期實施。以雙鐵來說，初期透過指揮中心解除社交距離管制及恢復經濟活動決定，停止執行相關社交距離的配套措施，包含取消台鐵長途列車不售站票、移除社交距離線、取消座椅設置社交距離、降低消毒頻率等。

中期解除強制乘客戴口罩、取消車內禁止飲食、取消強制乘客量體溫及禁止體溫過高乘客搭車、恢復列車上商品販售等；後期各運輸單位清消作業回歸各業者自行管理方式辦理，全面解除國內交通防疫措施；最後則是視國際疫情緩和後，再調整國際間交通措施。而上述規畫，皆要配合指揮中心決定後才得以啟動。

台灣高鐵公司說，配合交通部政策，預先規畫疫情趨緩時的各項防疫措施解除順序，並將持續依照指揮中心評估疫情趨緩程度及相關指引辦理。台鐵局說，有關防疫措施部份，一切以指揮中心指令為依據。