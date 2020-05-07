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彭啟明：周日母親節下半天鋒面到 全台各地有雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
彭啟明說，這波對流雲系已經最強時候已經過去，正由西往東快速通過，上午7、8時應該就會明顯好轉，北部也已經轉多雲到晴的天氣。圖／氣象局提供
彭啟明說，這波對流雲系已經最強時候已經過去，正由西往東快速通過，上午7、8時應該就會明顯好轉，北部也已經轉多雲到晴的天氣。圖／氣象局提供

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天清晨一波來自福建的對流雲系移入，清晨在台灣海峽有閃電對流發展起來，登陸桃竹區域，有強烈降雨，有些地方的10分鐘雨量甚至有10-12毫米，有短暫劇烈雨勢，不過總雨量不多，在桃園的復興鄉，累積的30、40毫米，這在石門水庫的上游區，彌足珍貴。這波對流雲系已經最強時候已經過去，正由西往東快速通過，上午7、8時應該就會明顯好轉，北部也已經轉多雲到晴的天氣。

彭啟明說，今天北部受到這波雲系影響，溫度稍降，白天高溫約30度上下，明顯轉涼，仍有局部較零星的偶陣雨，尤其靠山區仍有機會，中南部變化不大，仍屬於偏熱的天氣，高溫仍有機會到33-36度。周五周六兩天持續受到太平洋高壓影響，天氣穩定，山區午後開始容易有局部熱對流降雨，高溫悶熱，各地高溫上看33-35度，西半部部分區域可到36度以上。

「周日母親節開始，是一個近期的轉換點」，彭啟明說，太平洋高壓較為減退，同時配合北方的滯留鋒面接近，山區的午後熱對流發展有機會較為容易發展，周日晚間到下周一鋒面抵達並且逐漸通過台灣上空，全台各地都有下雨機會，中北部局部地區有可能出現雷雨或是短時間較大雨勢，不過這一波仍不是典型的梅雨鋒面，南海的西南季風還未形成，鋒面移動也較快，並未顯著的滯留，比較像是春雨時期鋒面型態的的延伸。

彭啟明說，這波鋒面在下周二會通過遠離，天氣又會逐漸趨於穩定。鋒面過後有些較涼的空氣接近，雲量較多也有些雲系，下周一二溫度會明顯下滑，但還不是顯著的降溫，還是強度有限也持續不久，下周三開始溫度又會開始逐漸回升轉熱。但之後的太平洋高壓和近期的顯著影響台灣不大相同，預期會稍退一些，中午高溫會比近期稍降一些，但還是在30度以上，至少過去幾天每天破紀錄的熱，會略為緩解。

他說，雖然台灣的4月溫度較往年平均值略低一些，但大家過去幾年已經熟悉暖化下，提早過夏天的4月，回到正常的4月溫度反而不習慣。世界氣象組織昨天引述歐洲氣象中心的全球資料顯示，今年的4月溫度，反而是偏高，而且緊追2016年為第二名。

彭啟明 高溫 天氣動態

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